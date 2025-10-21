Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Xoài Non khoe ảnh 'khóa môi' cực ngọt bên 'chồng iu'

Khoảnh khắc tình tứ đầy táo bạo của Xoài Non và Gil Lê nhận về rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Mới đây, hot girl Xoài Non (Phạm Thùy Trang) lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi đăng tải loạt ảnh tình tứ bên cạnh người yêu là Gil Lê. Đặc biệt, trong những khoảnh khắc ngọt ngào này, cặp đôi đã không ngần ngại trao nhau nụ hôn nồng cháy. (Ảnh: FBNV)
Trong ảnh, cả hai diện trang phục đồ đôi tông màu xanh da trời nhạt vô cùng đồng điệu, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, năng động và hài hòa. Gil Lê đứng phía sau, vòng tay ôm eo Xoài Non đầy âu yếm. (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, Gil Lê cũng thể hiện tình cảm với bạn gái khi viết "Lớp diu" kèm theo là tấm hình có nội dung: "I found something priceless" (tôi đã tìm được điều vô giá) (Ảnh: FBNV)
Cách đây không lâu, Xoài Non khiến dân tình phát sốt trước loạt khoảnh khắc một năm bên nhau cùng Gil Lê. Theo đó, người đẹp sinh năm 2002 và Gil Lê tổ chức một buổi tiệc nhỏ bên trong khách sạn 5 sao để kỷ niệm ngày hẹn hò. (Ảnh: FBNV)
Trong những bức ảnh được đăng tải, Gil Lê và Xoài Non diện trang phục đồng điệu với tông màu kem chủ đạo. Gil Lê lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng, trong khi Xoài Non hóa "nàng thơ" với chiếc váy xòe ngắn màu kem. (Ảnh: FBNV)
Kể từ khi công khai hẹn hò, Xoài Non và Gil Lê luôn thoải mái thể hiện tình cảm dành cho đối phương, từ việc thường xuyên diện đồ đôi, đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện đến những cử chỉ thân mật trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Xoài Non nhiều lần dùng từ "chồng iu" để gọi Gil Lê. Trước đó, vào dịp sinh nhật tuổi 34 của Gil Lê (ngày 9/7), Xoài Non đã chuẩn bị một chiếc bánh kem và gửi lời chúc ngọt ngào đến người yêu. Trên chiếc bánh kem đó có dòng chữ lãng mạn: "Happy birthday chồng iu. Love you". (Ảnh: FBNV)
Hành động này của hot girl sinh năm 2002 từng nhận được rất nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc từ cộng đồng mạng, cho thấy tình cảm mặn nồng và sự nghiêm túc trong mối quan hệ của cả hai. (Ảnh: FBNV)
Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám khi có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Xoài Non và Gil Lê bắt đầu dính nghi vấn hẹn hò vào tháng 8 năm ngoái khi cặp đôi ngôi sao bị "tóm dính" ôm hôn thân mật trên sân pickleball. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
