Hội chị em rộn ràng khoe quà ngày 20/10

Cộng đồng trẻ

Trên mạng xã hội, hội chị em đang rần rần khoe những món quà ý nghĩa, từ lãng mạn, giá trị đến độc đáo và hài hước được nhận ngày 20/10.

Trầm Phương (T/H)
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để phái mạnh bày tỏ tình cảm và sự trân trọng dành cho những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời họ.
Năm nay, mạng xã hội lại một lần nữa trở nên sôi động với hàng loạt hình ảnh khoe quà đầy ấn tượng, từ những món quà giá trị, lãng mạn cho đến những sáng tạo "độc lạ" gây cười.
Những set quà mỹ phẩm luôn khiến chị em xiêu lòng bởi sự tinh tế đến từ phái mạnh. Từ trước đến nay, quà tặng làm đẹp luôn là một lựa chọn an toàn và được lòng phái nữ.
Nhiều chị em khiến người nhìn phải xuýt xoa với những món trang sức cao cấp. Màn khoe quả này khiến nhiều người phải liên tục "xin vía".
Mùa 20/10 năm nay cũng chứng kiến sự lên ngôi của những món quà "chẳng giống ai", thể hiện sự hài hước và thực tế của người chồng. Nổi bật nhất là trào lưu bó hoa "ẩm thực". Những bó hoa này được kết hợp từ bia lon, tương ớt Chin-su và các loại thực phẩm quen thuộc thay cho hoa tươi.
"Bó hoa móng giò" độc lạ này đang viral khắp mạng xã hội bởi sự lầy lội và đáng yêu của anh chồng. Món quà này khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả vì sự hài hước và "dám nghĩ dám làm" có một không hai.
Bên cạnh đó, dù có bao nhiêu món quà mới lạ, hoa tươi vẫn là biểu tượng không thể thiếu trong ngày 20/10.
Bông hoa hồng khổng lồ năm nay cũng trở thành "hot trend" được nhiều anh chàng thuộc cánh mày râu săn lùng để tặng cho chị em.
Dù quà tặng là gì, từ kim cương lấp lánh đến một bó nem chua hài hước, tất cả đều chứa đựng tình yêu thương và sự trân trọng mà người đàn ông muốn gửi gắm, giúp ngày 20/10 của phái đẹp thêm phần trọn vẹn và đáng nhớ.
Trầm Phương (T/H)
