Chính trị

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND TPHCM với ông Lê Thanh Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Hải Ninh

Cụ thể, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1261-QĐNS/TW ngày 21/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

65555.jpg
Ông Lê Thanh Hải.

Thủ tướng cũng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221-QĐNS/TW ngày 27/6/2025 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (12/8/2025).

Trước đó, tháng 5/2024, tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa XIII, ông Lê Thanh Hải bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Theo đánh giá của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Thanh Hải cùng các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật. Các cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố.

Tháng 3/2020, ông Lê Thanh Hải cũng bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM giai đoạn 2010-2015 do chịu trách nhiệm về những vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm.

