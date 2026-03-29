Xô xát khi xếp hàng mua xăng, 2 người đàn ông bị cảnh sát mời làm việc

Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình xếp hàng đổ xăng, hai người đàn ông lao vào đánh nhau, một người bị đối phương đấm vào mặt.

Xuân Danh

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP HCM phối hợp Công an phường Phú Thuận đã nhanh chóng xác minh, mời làm việc hai đương sự liên quan đến vụ việc xô xát xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn, qua đó bước đầu làm rõ diễn biến vụ việc.

Thông tin ban đầu, sáng 10/3, tại cây xăng trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận), trong lúc xếp hàng đổ xăng thì giữa ông Đ.C. (42 tuổi) và T.C (55 tuổi) xảy ra cự cãi do hai xe máy va chạm nhẹ.

Trong lúc cãi nhau, ông Đ.C đã dùng tay đánh vào mặt ông T.C. Sau đó, Đ.C mở cốp xe với mục đích hù dọa nhưng không lấy bất kỳ vật dụng nào ra ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai vẫn tiếp tục đổ xăng rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Phú Thuận nhanh chóng xác minh, mời 2 đương sự cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Phú Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cũng như ứng xử trong cuộc sống cần giữ bình tĩnh, hành động văn minh, tránh để những va chạm nhỏ phát sinh thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

>>> Mời độc giả xem video hai người đàn ông cự cãi do mâu thuẫn khi đổ xăng:

Ngăn chặn hai nhóm thanh niên có biểu hiện xô xát, đánh nhau ở Thái Nguyên

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Vô Tranh vừa kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên xô xát, gây rối trật tự công cộng.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và kế hoạch tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, phòng ngừa tội phạm đường phố, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, Công an xã Vô Tranh thành lập tổ công tác tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã.

Phương tiện và tang vật nhóm đối tượng sử dụng.
Làm rõ vụ bảo vệ xô xát với phụ huynh trước mặt học sinh lớp 1

Tranh cãi do đưa con đến sớm hơn quy định đã dẫn tới xô xát giữa bảo vệ và phụ huynh tại cổng Trường Tiểu học Hoàng Xá 2 (tỉnh Phú Thọ).

Ngày 27/11, UBND xã Tu Vũ (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đã yêu cầu Trường Tiểu học Hoàng Xá 2 làm việc với bảo vệ nhà trường và phụ huynh để giải quyết vụ xô xát trước mặt học sinh lớp 1, xảy ra tại khu vực cổng trường.

Điều tra vụ Hiệu trưởng và giáo viên xô xát trong tiệc liên hoan 20/11

Công an xã Trạm Tấu đang điều tra làm rõ vụ Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS Trạm Tấu và giáo viên xảy ra xô xát trong tiệc liên hoan 20/11.

Ngày 24/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã cung cấp thông tin sơ bộ về việc ông Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu (Lào Cai) và ông Ngô Ngọc Năm - giáo viên của nhà trường có xảy ra xô xát.

Theo xác minh và thông tin từ các cơ quan chức năng, ngày 19/11/2025 Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu tổ chức chương trình kỷ niệm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau khi tổ chức phần lễ, nhà trường có tổ chức ăn uống tại nhà hàng Hiền Đào (địa chỉ thôn Km14+17, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai).

