Xô xát khi xếp hàng mua xăng, 2 người đàn ông bị cảnh sát mời làm việc

Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình xếp hàng đổ xăng, hai người đàn ông lao vào đánh nhau, một người bị đối phương đấm vào mặt.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP HCM phối hợp Công an phường Phú Thuận đã nhanh chóng xác minh, mời làm việc hai đương sự liên quan đến vụ việc xô xát xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn, qua đó bước đầu làm rõ diễn biến vụ việc.

Xếp hàng mua xăng ảy ra xô xát, 2 người đàn ông bị CSHS mời làm việc

Thông tin ban đầu, sáng 10/3, tại cây xăng trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận), trong lúc xếp hàng đổ xăng thì giữa ông Đ.C. (42 tuổi) và T.C (55 tuổi) xảy ra cự cãi do hai xe máy va chạm nhẹ.

Trong lúc cãi nhau, ông Đ.C đã dùng tay đánh vào mặt ông T.C. Sau đó, Đ.C mở cốp xe với mục đích hù dọa nhưng không lấy bất kỳ vật dụng nào ra ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai vẫn tiếp tục đổ xăng rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Phú Thuận nhanh chóng xác minh, mời 2 đương sự cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Phú Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cũng như ứng xử trong cuộc sống cần giữ bình tĩnh, hành động văn minh, tránh để những va chạm nhỏ phát sinh thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

