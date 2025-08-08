Xe vận chuyển heo nhiễm dịch tả phải chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy

UBND phường Quy Nhơn Tây và UBND Hoài Nhơn Bắc đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 2 tài xế điều khiển phương tiện chở heo nhiễm dịch tả heo châu Phi khi lưu thông qua địa bàn.

Trước đó, ngày 21/7, N.N.K. (ở thôn Đức Long, xã Hoài Ân) đã sử dụng ô tô tải vận chuyển 14 con heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ Thạch Trụ (tỉnh Quảng Ngãi) về tiêu thụ tại tỉnh Gia Lai. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy heo trên xe dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Ông K. bị UBND phường Hoài Nhơn Bắc xử phạt 7 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định chung về Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.



Lái xe vận chuyển heo bị bệnh phải chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy



Trường hợp thứ hai là ông B.V.M. (trú tỉnh Thanh Hóa) cũng bị xử phạt về hành vi tương tự. Ngày 22/7, ông M. sử dụng xe tải vận chuyển 54 con heo nghi nhiễm bệnh gom từ địa bàn An Khê để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy số heo này dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

“ Toàn bộ 68 con heo nhiễm bệnh với tổng trọng lượng hơn 9.000kg chở trên 2 xe đã được tiêu hủy theo quy định. Chi cục đã chuyển hồ sơ vụ việc, đề nghị UBND phường Hoài Nhơn Bắc và UBND phường Quy Nhơn Tây ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định. Toàn bộ chi phí tiêu hủy do chủ số heo chịu trách nhiệm thanh toán”, ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y- thông tin.

Riêng hơn 220 con heo nhiễm dịch tả Châu Phi phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị H ( phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) vào sáng 7/8, Đội Quản lý thị trường số 4 ( Cục quản lý thị trường Gia Lai) đang lên phương án tiêu hủy và ban hành các quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Gia Lai chịu trách nhiệm tiêu hủy theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lào Cai: Thu giữ hơn 3200kg thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc: