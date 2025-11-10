Tai nạn giao thông ở Myanmar, 17 người thương vong

5 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở miền đông Myanmar cuối tuần qua.

Theo Lokmat Times, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Shan, miền đông Myanmar, vào khoảng 13h20 chiều 9/11. Khi đó, chiếc xe chở 17 người bị lao xuống mương ven đường ở thị trấn Kalaw, khiến 17 người thương vong.

"Chiếc xe đang trên đường từ Taunggyi đến Mandalay thì tai nạn xảy ra. 5 nạn nhân thiệt mạng, gồm 2 nam giới và 3 phụ nữ, trong khi 12 người khác bị thương", một quan chức của Cơ quan cứu hỏa Myanmar thông tin.

Ông cho biết thêm, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân, đưa họ tới Bệnh viện Nhân dân Kalaw.

Ảnh minh họa.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phanh xe bị hỏng.

Trước đó, vào ngày 3/11, một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra tại bang Shan, khiến 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức cho hay, chiếc xe bị lật do chạy quá tốc độ tại thị trấn Kengtung, bang Shan. Tất cả nạn nhân đều là nam giới.

"Một người tử vong tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị", vị quan chức nói thêm.

Hôm 22/10, 5 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở khu vực Magway, miền trung Myanmar. Quan chức cứu hỏa cho hay, khi đó, chiếc xe bồn chở 3 người va chạm trực diện với một xe tải chở 6 người, khiến 2 người trên xe bồn và 3 người trên xe tải tử vong tại chỗ.

