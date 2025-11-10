Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tai nạn giao thông ở Myanmar, 17 người thương vong

5 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở miền đông Myanmar cuối tuần qua.

An An (Theo Lokmattimes, THX)

Theo Lokmat Times, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Shan, miền đông Myanmar, vào khoảng 13h20 chiều 9/11. Khi đó, chiếc xe chở 17 người bị lao xuống mương ven đường ở thị trấn Kalaw, khiến 17 người thương vong.

"Chiếc xe đang trên đường từ Taunggyi đến Mandalay thì tai nạn xảy ra. 5 nạn nhân thiệt mạng, gồm 2 nam giới và 3 phụ nữ, trong khi 12 người khác bị thương", một quan chức của Cơ quan cứu hỏa Myanmar thông tin.

Ông cho biết thêm, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân, đưa họ tới Bệnh viện Nhân dân Kalaw.

tai.png
Ảnh minh họa.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phanh xe bị hỏng.

Trước đó, vào ngày 3/11, một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra tại bang Shan, khiến 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức cho hay, chiếc xe bị lật do chạy quá tốc độ tại thị trấn Kengtung, bang Shan. Tất cả nạn nhân đều là nam giới.

"Một người tử vong tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị", vị quan chức nói thêm.

Hôm 22/10, 5 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở khu vực Magway, miền trung Myanmar. Quan chức cứu hỏa cho hay, khi đó, chiếc xe bồn chở 3 người va chạm trực diện với một xe tải chở 6 người, khiến 2 người trên xe bồn và 3 người trên xe tải tử vong tại chỗ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nga

Nguồn video: THĐT
#Tai nạn giao thông Myanmar #Tai nạn tại bang Shan #Vụ tai nạn ở Magway #Hậu quả tai nạn giao thông #tai nạn giao thông ở Myanmar

Bài liên quan

Thế giới

Người cha mất 3 cô con gái trong vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ

Một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 chị em trong một gia đình.

Theo Gulf News, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Chevella–Bijapur vào sáng 3/11 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hầu hết là người Tandur.

Trong số các nạn nhân có 3 cô gái trẻ trong cùng một gia đình, đều là sinh viên đại học ở Hyderabad.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Trung Quốc, 11 người thương vong

6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thành Đô, Trung Quốc.

Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết trong một tuyên bố vào tối 30/10, 6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

"Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4h37 sáng ngày 30/10 khi một chiếc xe tải nhỏ chở quá tải đâm vào một xe đầu kéo đang đỗ, khiến 11 người thương vong", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông liên hoàn ở Iran, hàng chục người bị thương

21 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn liên quan đến 14 xe ở miền bắc Iran.

Theo Tân Hoa Xã, vụ tai nạn giao thông liên hoàn liên quan đến 14 xe xảy ra tại một tuyến đường liên tỉnh tại tỉnh Golestan, miền bắc Iran, vào chiều ngày 30/10.

Morteza Salimi, người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm đỏ tỉnh, cho biết ba đội cứu hộ và ba xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường vụ tai nạn để giải cứu các nạn nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới