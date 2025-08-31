Xe ô tô lao lên vỉa hè tông người và xe máy ở Đà Lạt, 1 người bị thương nặng

Xe ôtô con đang lưu thông trên đường phố ở phường Lâm Viên - Đà Lạt thì đột ngột lao lên vỉa hè tông trúng người dân và nhiều xe máy khác.

Ngày 24/8, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức điều tra, làm rõ vụ tai nạn tại địa phương khiến 1 người bị thương.

Ôtô lao lên vỉa hè tông trúng người và loạt xe máy ở Đà Lạt. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, vào 15h44 ngày 23/8, xe ôtô con (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đột ngột chuyển hướng, lấn trái đường rồi lao lên vỉa hè, tông vào một người dân và nhiều xe máy đang đỗ bên đường.

Cú tông mạnh khiến người dân bị hất tung về phía trước, rơi xuống đường, bị thương nặng. Nguồn tin cho biết, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân, chấn thương nhiều nơi trên cơ thể.

Vụ va chạm làm xe ô tô và nhiều xe máy hư hỏng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.