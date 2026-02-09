Xe hơi vượt khuất tầm nhìn khiến xe máy ngã ra đường, 2 người tử vong

Video từ camera của chính chiếc xe cố tình vượt đường đèo, làm 2 người đi xe máy giật mình ngã và bị cán tử vong nhưng thản nhiên 'do người ta chứ do mình đâu'.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h52 ngày 8/2 tại Km128+370/QL6 thuộc địa phận xã Mai Châu tỉnh Phú Thọ, xe ô tô BKS 15C-461xx lưu thông theo hướng Sơn La – Hà Nội; khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 88-L1 733.xx đang lưu thông theo hướng ngược lại, thông tin trên VOV.

Video: MXH

Cú va chạm đã khiến 2 người tử vong (1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đưa vào bệnh viện Mai Châu), 2 xe bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô biển kiểm soát 15C-461.xx vượt không đảm bảo tầm nhìn đã va chạm với xe máy BKS: 88-L1 733.xx

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và tổ chức cứu nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa nhỏ, mặt đường ướt, trơn trượt; giao thông trên tuyến di chuyển 1 làn đường.

Đoạn Quốc lộ 6 nơi xảy ra vụ việc vốn là cung đường có địa thế cực kỳ nguy hiểm với chỉ hai làn xe, một bên là vách núi cao và bên còn lại là vực thẳm. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa nhiều nơi tại miền Bắc khiến mặt đường trở nên trơn trượt hơn bình thường và tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng.