Vượt ẩu, người phụ nữ 'run tay' trước xe tải, thoát chết trong tích tắc

Tình huống vượt xe sai làn khiến người phụ nữ đi xe máy ngã nhào ngay trước đầu xe tải, khoảnh khắc khiến ai chứng kiến cũng phải thót tim.

Camera hành trình ghi lại cảnh người phụ nữ điều khiển xe máy bất ngờ lấn hẳn sang làn ngược chiều để vượt qua một ô tô cùng hướng. Tuy nhiên, khi chưa kịp trở lại làn, một chiếc xe tải từ phía đối diện lao tới.

Quá hoảng sợ, người phụ nữ mất lái, ngã lăn ra đường ngay giữa hai ô tô. Phần đầu cô chỉ cách bánh sau xe tải vài centimet - một khoảnh khắc sinh tử trong gang tấc.

May mắn, người phụ nữ nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã, không bị thương nghiêm trọng. Đoạn clip được chia sẻ lên mạng khiến nhiều người rùng mình, đồng thời là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn khi vượt ẩu trên đường hẹp, đặc biệt với xe máy.