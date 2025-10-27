Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Vượt ẩu, người phụ nữ 'run tay' trước xe tải, thoát chết trong tích tắc

Tình huống vượt xe sai làn khiến người phụ nữ đi xe máy ngã nhào ngay trước đầu xe tải, khoảnh khắc khiến ai chứng kiến cũng phải thót tim.

Trường Hân t/h

Camera hành trình ghi lại cảnh người phụ nữ điều khiển xe máy bất ngờ lấn hẳn sang làn ngược chiều để vượt qua một ô tô cùng hướng. Tuy nhiên, khi chưa kịp trở lại làn, một chiếc xe tải từ phía đối diện lao tới.

Quá hoảng sợ, người phụ nữ mất lái, ngã lăn ra đường ngay giữa hai ô tô. Phần đầu cô chỉ cách bánh sau xe tải vài centimet - một khoảnh khắc sinh tử trong gang tấc.

May mắn, người phụ nữ nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã, không bị thương nghiêm trọng. Đoạn clip được chia sẻ lên mạng khiến nhiều người rùng mình, đồng thời là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn khi vượt ẩu trên đường hẹp, đặc biệt với xe máy.

#vượt ẩu #tai nạn giao thông #phụ nữ đi xe máy #thoát chết #an toàn giao thông #xe tải

Bài liên quan

Video

Xe khách vượt ẩu, tông trực diện khiến nam sinh tử vong

Quốc lộ 20 đang ách tắc do thi công cống ngang, nhưng xe khách vẫn lấn làn ngược chiều và tông vào xe máy đang qua đường khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng 16h40p ngày 2/7, trên Quốc lộ 20, đoạn qua Thôn 5, Phường 3 Bảo Lộc.
Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Hoàng Vũ (39 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng.

Khi lên hết đèo Bảo Lộc, ông Vũ điều khiển xe khách lấn hoàn toàn qua làn đường bên trái để vượt hàng dài xe cộ đang ách tắc do ảnh hưởng của việc thi công cống ngang tại ngã ba B’Lao Srê. Trong khi vượt, xe khách đã tông thẳng vào xe máy do em P.T.T.K (16 tuổi, ngụ Thôn 5, Phường 3 Bảo Lộc) điều khiển đang qua đường.

Xem chi tiết

SPOTLIGHT

Xe khách vượt ẩu trên đèo Khánh Lê suýt gây tai nạn

Tài xế xe khách bị lập biên bản xử phạt hành chính vì vượt ẩu, lấn làn trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa), suýt gây tai nạn.

Ngày 22/6, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.T. (53 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được phép vượt.

Theo quy định, hành vi vi phạm trên bị xử phạt 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Xem chi tiết

SPOTLIGHT

Rùng mình nữ tài xế vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên cao tốc

Nữ tài xế điều khiển ô tô vượt ẩu, lách qua khe hẹp giữa hai xe ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai suýt gây tai nạn, viện cớ gia đình có việc gấp.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế Đồng Thị T. (55 tuổi, trú tại Lào Cai) vì hành vi vượt ẩu, lấn làn nguy hiểm trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Nữ tài xế điều khiển ô tô vượt ẩu, lách vào khe hẹp giữa 2 xe khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới