Đánh võng chuyển làn sai quy định, xe máy lao thẳng vào đầu ôtô

Lấn làn vượt ẩu ngay khi xe tải ở hướng ngược chiều đi tới, nam thanh niên bị đâm ngã ra đường, hôm 19/10 tại Thái Thụy.

Theo clip người điều khiển xe mô tô hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn giao thông, vi phạm quy định về vượt xe gây ra va chạm với xe tải dẫn đến hậu quả tự gây thiệt hại về sức khoẻ, tài sản của mình và gây thiệt tài sản của người tham gia giao thông khác.

Nguồn: Cục CSGT

Lái xe tải di chuyển ở chiều đường ngược lại (bị va chạm) không có lỗi, việc va chạm với xe mô tô được xem là trường hợp bất khả kháng (với việc lái xe không vi phạm tốc độ).

Mọi người cần bỏ việc tham gia giao thông theo thói quen, sẵn sàng vi phạm các quy tắc giao thông, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của mình và người tham gia giao thông khác.

Clip về vụ tai nạn giao thông này một lần nữa cho thấy việc chấp hành quy tắc giao thông cần thiết đến mức nào để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông.