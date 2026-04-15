Xe container nghi nổ lốp, lao vào hai nhà dân ở Nghệ An

Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, xe container nghi nổ lốp, mất lái và lao thẳng vào hai nhà dân ở Nghệ An, khiến nhiều tài sản hư hỏng nặng.

Thanh Hà

Sáng 15/4, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã An Châu (tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một xe container bất ngờ mất lái, lao vào hai nhà dân ven đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h40 cùng ngày, xe container mang BKS 15H-074.XX kéo theo rơ-moóc BKS 15RM-031.XX (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km 431+670, phương tiện bất ngờ mất lái, lao sang bên phải và tông vào hai nhà dân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, phần đầu kéo bị nổ lốp trước, thùng container phía sau lật nghiêng. Hệ thống mái tôn của hai ngôi nhà bị hư hại nặng.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không có người dân đứng gần nên không ghi nhận thiệt hại về người. Giao thông qua khu vực vẫn lưu thông bình thường, không xảy ra ùn tắc.

Theo một số nhân chứng, nguyên nhân ban đầu có thể do xe bị nổ lốp trước khi đang di chuyển, dẫn đến mất lái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khởi tố vụ tai nạn lao động ở núi Tazon, 3 người thiệt mạng

Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “vô ý làm chết người” liên quan vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực triền núi Tazon, thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), làm 3 người tử vong.

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ việc, Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Khởi tố tài xế Lexus trong vụ tai nạn liên hoàn tại Hà Nội

Tài xế Vũ Quang Chiến bị khởi tố sau vụ va chạm liên hoàn trên đường Trung Kính, nguyên nhân do không làm chủ tốc độ và chú ý quan sát.

Tài xế Chiến (áo trắng) làm việc với lực lượng chức năng.

Cụ thể, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Xử lý các lối đi tự mở qua đường sắt Hà Nội để phòng ngừa tai nạn

Hà Nội đã đóng cửa 41 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt, phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về an toàn giao thông đường sắt.

Vừa qua, lực lượng Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt ra quân xử lý, rào chắn và xóa bỏ nhiều lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ tai nạn.

Các đơn vị CSGT phối hợp chính quyền địa phương và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều vị trí vi phạm trên tuyến đường sắt Bắc – Nam
Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.