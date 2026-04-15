Xe container nghi nổ lốp, lao vào hai nhà dân ở Nghệ An

Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, xe container nghi nổ lốp, mất lái và lao thẳng vào hai nhà dân ở Nghệ An, khiến nhiều tài sản hư hỏng nặng.

Sáng 15/4, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã An Châu (tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một xe container bất ngờ mất lái, lao vào hai nhà dân ven đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h40 cùng ngày, xe container mang BKS 15H-074.XX kéo theo rơ-moóc BKS 15RM-031.XX (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km 431+670, phương tiện bất ngờ mất lái, lao sang bên phải và tông vào hai nhà dân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, phần đầu kéo bị nổ lốp trước, thùng container phía sau lật nghiêng. Hệ thống mái tôn của hai ngôi nhà bị hư hại nặng.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không có người dân đứng gần nên không ghi nhận thiệt hại về người. Giao thông qua khu vực vẫn lưu thông bình thường, không xảy ra ùn tắc.

Theo một số nhân chứng, nguyên nhân ban đầu có thể do xe bị nổ lốp trước khi đang di chuyển, dẫn đến mất lái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.