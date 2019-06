Loạt ôtô Ford tại Việt Nam giảm giá, cao nhất tới 150 triệu

Trong tháng 6/2019 này giá xe Ford giảm mạnh hàng loạt tại các đại lý. Đáng chú ý là mẫu Ford Explorer giảm tới 150 triệu đồng, đây là mức giảm giá cao nhất trong dải sản phẩm của Ford trong tháng 6 này. Theo nhân viên đại lý tiết lộ, mức ưu đãi khủng này được áp dụng cho Explorer sản xuất năm 2018. Đáng chú ý, vào tháng 8 năm ngoái - giá xe Ford Explorer 2018 bị kênh giá từ 150 đến 200 triệu đồng do khan hàng. Ở thời điểm đó, khách hàng đặt mua sẽ phải đợi và cũng chưa có câu trả lời chính xác về thời điểm nhận xe. Tuy nhiên đến nay thì tình trạng này đã trái ngược hoàn toàn. Đứng thứ 2 trong danh sách giảm giá chính là mẫu xe minivan Ford Transit khi giảm từ 114 đến 124 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Cụ thể, Transit Luxury giảm 114 triệu, phiên bản Standard giảm 112 triệu và phiên bản Standard SVP giảm cao nhất 124 triệu đồng. Ford Everest giảm giá mạnh, đến tháng 6 này mẫu Everest tiếp tục ưu đãi cho khách hàng mua xe. Theo đó, phiên bản Ambiente MT sản xuất năm có mức giảm giá sâu nhất khi các mẫu xe sản xuất năm 2018 giảm tới 90 triệu đồng trong khi các mẫu sản xuất năm 2019 giảm 60 triệu đồng. Ngoài ra còn phải kể đến các phiên bản khác như Titanium 2.0L AT 4x2 giảm 62 triệu đồng, Titanium 2.0L AT 4x4 giảm 50 triệu đồng, phiên bản Trend 2.0L AT 4x2 giảm 32 triệu đồng. Riêng phiên bản Ambiente AT có hai mức giảm giá khác nhau khi các mẫu xe sản xuất năm 2018 giảm tới 82 triệu đồng, còn các mẫu năm 2019 chỉ giảm 32 triệu đồng. Hai phiên bản của mẫu xe Ford Focus bao gồm 1.5L Trend 4 cửa và 1.5L Titanium 4 cửa có mức giảm giá lần lượt là 41 và 45 triệu đồng. Trong khi đó phiên bản 1.5 Trend 5 cửa giữ nguyên giá bán niêm yết. Trong 5 phiên bản của Ford EcoSport thì phiên bản 1.0L AT Titanium được giảm giá nhiều nhất - 39 triệu đồng. Tiếp theo đó là phiên bản 1.5L AT Titanium giảm 30 triệu đồng, phiên bản 1.5 AT Trend giảm 18 triệu đồng và hai phiên bản Ambiente giảm nhẹ nhất 11 triệu đồng cho bản AT và 10 triệu đồng bản MT. Duy nhất trong danh sách các xe ôtô Ford giảm giá thì chỉ có các phiên bản của bán tải Ranger có sự biến động trái chiều. Cụ thể, phiên bản Wildtrak 2.0L 4x4AT giảm 28 triệu đồng, Wildtrak 2.0L 4x2AT giảm 10 triệu đồng và phiên bản XLS 2.2L – 4x2MT sản xuất năm 2018 giảm 20 triệu đồng là các mẫu Ranger được giảm giá. Trong khi đó, duy nhất phiên bản XLS 2.2L – 4x2AT sản xuất năm 2019 buộc khách hàng phải tốn thêm gói phụ kiện trị giá 40 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của mẫu bán tải này được giữ nguyên giá, trong đó phiên bản XLT 2.2L 4x4 AT được tặng phụ kiện bao gồm nắp thùng thấp, bảo hiểm. Video: Xe Ford Focus, nâng cấp và giảm giá ế vẫn hoàn ế.

