Xe buýt đi vào đường cấm trên cầu Chương Dương gây bức xúc

Dù có biển báo rõ ràng, tài xế xe buýt vẫn cố tình vi phạm giao thông, đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương khiến người dân bức xúc.

Tối 18/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho hay, đơn vị này vừa tiến hành lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe buýt do điều khiển phương tiện đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương, theo báo Lao Động.

Xe buýt chạy sai làn trên cầu Chương Dương. Video: Công an cung cấp

Trước đó vào chiều cùng ngày, người tham gia giao thông trên cầu Chương Dương bức xúc khi phát hiện xe buýt tuyến số 22A lưu thông vào làn đường có biển báo cấm theo hướng từ Bồ Đề vào trung tâm thành phố.

Người dân đã ghi hình và gửi phản ánh tới đường dây nóng của Trưởng phòng CSGT. Tiếp nhận thông tin, Trưởng phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định tài xế điều khiển xe buýt BKS 29B-191.62 là anh N.H.T (SN 1984, trú tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội) và mời đến trụ sở làm việc.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.H.T về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển. Theo Nghị định 168/2024 NĐ-CP, mức phạt tiền đối với người vi phạm từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.