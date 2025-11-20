Hà Nội

Xe buýt đi vào đường cấm trên cầu Chương Dương gây bức xúc

Dù có biển báo rõ ràng, tài xế xe buýt vẫn cố tình vi phạm giao thông, đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương khiến người dân bức xúc.

Trường Hân t/h

Tối 18/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho hay, đơn vị này vừa tiến hành lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe buýt do điều khiển phương tiện đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương, theo báo Lao Động.

Xe buýt chạy sai làn trên cầu Chương Dương. Video: Công an cung cấp

Trước đó vào chiều cùng ngày, người tham gia giao thông trên cầu Chương Dương bức xúc khi phát hiện xe buýt tuyến số 22A lưu thông vào làn đường có biển báo cấm theo hướng từ Bồ Đề vào trung tâm thành phố.

Người dân đã ghi hình và gửi phản ánh tới đường dây nóng của Trưởng phòng CSGT. Tiếp nhận thông tin, Trưởng phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định tài xế điều khiển xe buýt BKS 29B-191.62 là anh N.H.T (SN 1984, trú tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội) và mời đến trụ sở làm việc.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.H.T về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển. Theo Nghị định 168/2024 NĐ-CP, mức phạt tiền đối với người vi phạm từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bài liên quan

Video

Xử lý lái xe ô tô lấn làn ngược chiều còn tỏ thái độ xấu

Bắc Ninh - Người đàn ông điều khiển ô tô có hành vi lấn làn, cản trở phương tiện khác đã bị Phòng Cảnh sát giao thông nhanh chóng xác minh, xử lý.

Sáng 15/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin liên quan đến một phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng tiến hành xác minh.

Xem chi tiết

Video

Đánh võng chuyển làn sai quy định, xe máy lao thẳng vào đầu ôtô

Lấn làn vượt ẩu ngay khi xe tải ở hướng ngược chiều đi tới, nam thanh niên bị đâm ngã ra đường, hôm 19/10 tại Thái Thụy.

Theo clip người điều khiển xe mô tô hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn giao thông, vi phạm quy định về vượt xe gây ra va chạm với xe tải dẫn đến hậu quả tự gây thiệt hại về sức khoẻ, tài sản của mình và gây thiệt tài sản của người tham gia giao thông khác.

Nguồn: Cục CSGT
Xem chi tiết

Video

Tông trúng xe máy, tài xế ô tô tiếp tục lùi xe đâm nạn nhân

Chạy lấn làn gây tai nạn, tài xế cầm lái chiếc SUV tiếp tục lùi xe lại rồi đâm ngã nạn nhân trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào ngày 27/7, tại một tuyến đường thuộc khu vực Gandhi Nagar, thành phố Jammu, vùng Jammu và Kashmir (Ấn Độ).

Trong clip, một chiếc Mahindra Thar Roxx đã chạy lấn sang làn đường ngược chiều rồi vượt lên chiếc ô tô màu trắng. Cùng lúc này, một người đàn ông điều khiển xe máy di chuyển theo hướng ngược lại đi tới, va chạm với chiếc Mahindra Thar Roxx. Cú va chạm xảy ra khiến người đi xe máy ngã xuống đường.

Xem chi tiết

