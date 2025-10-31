Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Xử lý lái xe ô tô lấn làn ngược chiều còn tỏ thái độ xấu

Bắc Ninh - Người đàn ông điều khiển ô tô có hành vi lấn làn, cản trở phương tiện khác đã bị Phòng Cảnh sát giao thông nhanh chóng xác minh, xử lý.

Trường Hân t/h

Sáng 15/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin liên quan đến một phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng tiến hành xác minh.

Kết quả cho thấy, vào hồi 7h03 ngày 13/10/2025, tại Km 62+700 tuyến đường tỉnh 295, thuộc địa phận xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, anh Văn H.D (sinh năm 1987, trú tại thôn Khúc Bánh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô Toyota Vios biển số 98A-723.46 đã có hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an xã Xuân Cẩm tiếp tục phối hợp, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Hành vi đi sang làn ngược chiều rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng do phương tiện đối đầu trực tiếp với xe đi đúng làn đường. Với lỗi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện bị lập biên bản vi phạm hành chính, mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Việc nhanh chóng xác minh, xử lý thông tin được phản ánh trên mạng xã hội thể hiện tinh thần chủ động, nghiêm minh và minh bạch của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

#xử lý vi phạm giao thông #lấn làn ngược chiều #Bắc Ninh #Công an Bắc Ninh #vi phạm luật giao thông

Bài liên quan

Video

Vượt trái, va chạm với xe chiều ngược lại, người đàn ông bị cán tử vong

Vụ tai nạn giao thông đã khiến đoạn đường này ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.

Vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô con, xe tải nói trên xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 13/10 tại khu vực xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cũ (nay thuộc địa phận của tỉnh Thái Nguyên).

Xem chi tiết

Video

Đi 'xé gió' dưới trời mưa, xe con mất lái tông tử vong người đi xe máy

Trời mưa, đường trơn nhưng xe ô tô con vẫn di chuyển với tốc độ cao sau đó bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với xe máy.

Vụ tai nạn giao thông được camera an ninh và camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 25/9, tại đường tỉnh ĐT456 đoạn qua thôn Vô Hối Đông, xã Nam Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên), thời điểm trên, trời có mưa, đường trơn, thế nhưng chiếc xe ô tô con màu trắng vẫn di chuyển với tốc độ khá cao.

Khi đến khúc cua, xe con bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi tông trúng 1 xe máy đang đi tới. Cú va chạm mạnh khiến xe con lật nghiêng, lộn nhiều vòng. Người đi xe máy bị hất văng xuống đường, nằm bất động.

Xem chi tiết

Video

Người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân bị ô tô tông tử vong

Một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân trong đêm tối bị ô tô tông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), vào khoảng 0h19 ngày 17/8, tại cầu Nhật Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe đạp và một ô tô, khiến một người tử vong tại chỗ.

Camera hành trình của xe va chạm ghi lại sự việc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới