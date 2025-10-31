Xử lý lái xe ô tô lấn làn ngược chiều còn tỏ thái độ xấu

Bắc Ninh - Người đàn ông điều khiển ô tô có hành vi lấn làn, cản trở phương tiện khác đã bị Phòng Cảnh sát giao thông nhanh chóng xác minh, xử lý.

Sáng 15/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin liên quan đến một phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng tiến hành xác minh.

Kết quả cho thấy, vào hồi 7h03 ngày 13/10/2025, tại Km 62+700 tuyến đường tỉnh 295, thuộc địa phận xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, anh Văn H.D (sinh năm 1987, trú tại thôn Khúc Bánh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô Toyota Vios biển số 98A-723.46 đã có hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an xã Xuân Cẩm tiếp tục phối hợp, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Hành vi đi sang làn ngược chiều rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng do phương tiện đối đầu trực tiếp với xe đi đúng làn đường. Với lỗi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện bị lập biên bản vi phạm hành chính, mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Việc nhanh chóng xác minh, xử lý thông tin được phản ánh trên mạng xã hội thể hiện tinh thần chủ động, nghiêm minh và minh bạch của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.