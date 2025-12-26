Hà Nội

Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh sở hữu suối tóc 'ngắm là mê'

Ở tuổi 17, Hạt Dẻ - con gái út nhà MC Quyền Linh khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng và mái tóc dài mượt mà như suối.

Trầm Phương
Mới đây, những hình ảnh mới nhất của Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc) được chia sẻ trên trang cá nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Dưới ống kính, cô nàng khoe trọn vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào ở độ tuổi 17. (Ảnh: IGNV)
Điểm chiếm trọn "spotlight" trong loạt ảnh chính là mái tóc của Hạt Dẻ. Cô nàng sở hữu mái tóc đen dài, dày và bóng mượt tự nhiên. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình giữa thiên nhiên xanh mướt, mái tóc buông dài được gió thổi nhẹ càng làm tăng thêm vẻ thanh khiết, nữ tính của cô thiếu nữ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã không tiếc lời khen ngợi và ví von mái tóc của Thảo Ngọc như một "suối tóc" thực thụ. Đây cũng chính là đặc điểm giúp Hạt Dẻ giữ được nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam dù cô nàng vốn theo đuổi phong cách thời trang khá hiện đại và cá tính. (Ảnh: IGNV)
Đi kèm với loạt ảnh, Hạt Dẻ đăng tải dòng trạng thái vừa nhẹ nhàng, vừa mang nét nũng nịu của cô con gái nhỏ: "Công chúa của ba Linh, mẹ Thảo". (Ảnh: IGNV)
Khác với vẻ đẹp dịu dàng, cổ điển của chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ lại mang một nét cuốn hút rất riêng, cô nàng vừa có chút lém lỉnh, vừa hiện đại nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Thảo Ngọc sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đặc biệt là lúm đồng tiền duyên dáng mỗi khi mỉm cười. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ váy ren trắng bồng bềnh như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, Hạt Dẻ lúc thì e ấp, lúc lại rạng rỡ, đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Dù chỉ mới 17 tuổi, cô nàng đã sở hữu chiều cao vượt ngưỡng 1,7m cùng đôi chân dài miên man, giúp cô tự tin trong mọi khung hình. (Ảnh: IGNV)
Càng lớn, Hạt Dẻ càng "trổ mã" xinh đẹp. Dù hiện tại gia đình MC Quyền Linh vẫn ưu tiên cho việc học tập của các con, nhưng nhiều khán giả kỳ vọng Thảo Ngọc sẽ thử sức ở các cuộc thi nhan sắc hoặc lấn sân vào con đường nghệ thuật trong tương lai không xa. (Ảnh: IGNV)
#Hạt Dẻ #Quyền Linh #Mai Thảo Ngọc #tóc dài #ngắm là mê #con gái mc quyền linh

