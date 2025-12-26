Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Đệ nhất hot girl Sài thành' khoe dáng cực đỉnh trong sắc đỏ quyến rũ

Cộng đồng trẻ

'Đệ nhất hot girl Sài thành' khoe dáng cực đỉnh trong sắc đỏ quyến rũ

Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, Võ Ngọc Trân đều khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với thần thái sang chảnh cùng thân hình 'cực phẩm'.

Trầm Phương
Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001) là một trong những hot girl đình đám, được mệnh danh là "nữ thần học đường" hay "đệ nhất hot girl Sài thành" nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt "không góc chết" cùng thân hình quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001) là một trong những hot girl đình đám, được mệnh danh là "nữ thần học đường" hay "đệ nhất hot girl Sài thành" nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt "không góc chết" cùng thân hình quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, Võ Ngọc Trân lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tung bộ ảnh mới đầy sang chảnh. Trong sắc đỏ rực rỡ và không gian xa hoa, nàng hot girl sinh năm 2001 khoe trọn vóc dáng "vạn người mê" cùng thần thái chuẩn tiểu thư đài các. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, Võ Ngọc Trân lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tung bộ ảnh mới đầy sang chảnh. Trong sắc đỏ rực rỡ và không gian xa hoa, nàng hot girl sinh năm 2001 khoe trọn vóc dáng "vạn người mê" cùng thần thái chuẩn tiểu thư đài các. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Võ Ngọc Trân lựa chọn chiếc váy bodycon màu đỏ đô quyến rũ, thiết kế ôm sát lấy những đường cong "thương hiệu". (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Võ Ngọc Trân lựa chọn chiếc váy bodycon màu đỏ đô quyến rũ, thiết kế ôm sát lấy những đường cong "thương hiệu". (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc khăn choàng lông màu kem sang trọng, giúp cô nàng vừa toát lên vẻ gợi cảm, vừa mang phong cách của một quý cô thượng lưu. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc khăn choàng lông màu kem sang trọng, giúp cô nàng vừa toát lên vẻ gợi cảm, vừa mang phong cách của một quý cô thượng lưu. (Ảnh: IGNV)
Với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và làn da trắng không tì vết, Võ Ngọc Trân được người hâm mộ ví như một nàng "búp bê sống". Lối trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi môi đỏ mọng càng làm tôn lên vẻ quyền lực và cuốn hút của "đệ nhất hot girl Sài thành". (Ảnh: IGNV)
Với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và làn da trắng không tì vết, Võ Ngọc Trân được người hâm mộ ví như một nàng "búp bê sống". Lối trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi môi đỏ mọng càng làm tôn lên vẻ quyền lực và cuốn hút của "đệ nhất hot girl Sài thành". (Ảnh: IGNV)
Không gian trong những bức ảnh của Võ Ngọc Trân cũng khiến netizen không khỏi trầm trồ. Dựa trên kiến trúc mái vòm đồ sộ cùng những dãy ban công dát vàng lộng lẫy, nhiều người nhận ra đây là không gian trong một khách sạn xa hoa bậcnhất thế giới. (Ảnh: IGNV)
Không gian trong những bức ảnh của Võ Ngọc Trân cũng khiến netizen không khỏi trầm trồ. Dựa trên kiến trúc mái vòm đồ sộ cùng những dãy ban công dát vàng lộng lẫy, nhiều người nhận ra đây là không gian trong một khách sạn xa hoa bậcnhất thế giới. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa nhan sắc cực phẩm của Ngọc Trân và bối cảnh lộng lẫy của kiến trúc "cung điện" tạo nên những khung hình đậm chất xa hoa. Không chỉ vậy, cô nàng còn hé lộ góc bàn trang điểm ngập tràn đồ hiệu từ các nhà mốt đình đám như Chanel, Dior, Lancôme... cho thấy cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước ở tuổi 24. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa nhan sắc cực phẩm của Ngọc Trân và bối cảnh lộng lẫy của kiến trúc "cung điện" tạo nên những khung hình đậm chất xa hoa. Không chỉ vậy, cô nàng còn hé lộ góc bàn trang điểm ngập tràn đồ hiệu từ các nhà mốt đình đám như Chanel, Dior, Lancôme... cho thấy cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước ở tuổi 24. (Ảnh: IGNV)
Dù hiện nay có rất nhiều gương mặt mới nổi lên, nhưng cái tên Võ Ngọc Trân vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Từ danh xưng "thiên thần áo dài" thời còn đi học, cô nàng đã có màn lột xác ngoạn mục sang phong cách trưởng thành, quyến rũ và thời thượng hơn. (Ảnh: IGNV)
Dù hiện nay có rất nhiều gương mặt mới nổi lên, nhưng cái tên Võ Ngọc Trân vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Từ danh xưng "thiên thần áo dài" thời còn đi học, cô nàng đã có màn lột xác ngoạn mục sang phong cách trưởng thành, quyến rũ và thời thượng hơn. (Ảnh: IGNV)
Theo dõi trang cá nhân của Ngọc Trân, người hâm mộ thường xuyên "lóa mắt" bởi những chuyến du lịch xa xỉ tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. (Ảnh: IGNV)
Theo dõi trang cá nhân của Ngọc Trân, người hâm mộ thường xuyên "lóa mắt" bởi những chuyến du lịch xa xỉ tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. (Ảnh: IGNV)
Mỗi chuyến du lịch không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là dịp để cô sản xuất những bộ ảnh nghệ thuật chất lượng cao. (Ảnh: IGNV)
Mỗi chuyến du lịch không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là dịp để cô sản xuất những bộ ảnh nghệ thuật chất lượng cao. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Võ Ngọc Trân #hot girl #sang trọng #dáng đẹp #quý cô #sắc đỏ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

c

c

Xiaomi xác nhận đã sửa lỗi cuộc gọi nghiêm trọng trên POCO F8 Pro bằng bản cập nhật HyperOS mới, khôi phục chất lượng âm thanh ổn định cho người dùng.