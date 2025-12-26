Hà Nội

Xe

Volkswagen Touareg tại Việt Nam giảm "sốc" lên đến 330 triệu đồng

Giảm đến 330 triệu đồng cho bản Elegance, Volkswagen Touareg trở thành một trong những mẫu xe phổ thông có mức ưu đãi lớn nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam.

Tâm Võ
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Touareg 2025 mới.

Trong tháng 12/2025 này, Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho mẫu SUV Touareg. Theo đó, phiên bản Touareg Elegance đang được áp dụng mức giảm trực tiếp lên tới 330 triệu đồng so với giá niêm yết 2,699 tỷ đồng. Chương trình khuyến mãi này kéo dài đến hết ngày 31/3/2026 và áp dụng với số lượng xe giới hạn.

Xét trên mặt bằng chung thị trường, Touareg hiện là một trong những mẫu xe phổ thông có mức ưu đãi cao nhất. Giá trị giảm tương đương đủ để mua một mẫu ô tô cỡ nhỏ mới tinh, cho thấy nỗ lực kích cầu rất mạnh từ phía hãng và hệ thống đại lý.

2-4705.jpg
Volkswagen Touareg tại Việt Nam giảm trực tiếp đến 330 triệu đồng.

Trên thị trường hiện nay cũng xuất hiện một số chương trình giảm giá lớn khác dành cho các mẫu SUV như Subaru Forester, Crosstrek hay Hyundai Palisade.

Phiên bản Touareg Elegance được ưu đãi vẫn giữ nguyên thiết kế trước khi nâng cấp. Trước đó, mẫu SUV này đã được giới thiệu bản facelift tại Việt Nam vào tháng 8/2025, song bản Elegance hiện hành vẫn sở hữu ngoại hình bề thế và đậm chất châu Âu.

Về trang bị, Touareg Elegance sở hữu hệ thống đèn IQ.Light LED, bộ mâm hợp kim 19 inch. Khoang lái nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số Innovision Cockpit 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), ghế da Vienna màu đen cùng ghế trước Ergocomfort tích hợp sưởi và làm mát.

4-5735.jpg
Touareg Elegance sở hữu hệ thống đèn IQ.Light LED, bộ mâm hợp kim 19 inch. Khoang lái nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số Innovision Cockpit 12,3 inch.

Dưới nắp ca-pô, Touareg sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, cho công suất 251 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion.

Trang bị an toàn của Touareg cũng rất đầy đủ với 10 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo va chạm trước/sau, cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử và chức năng tự động giữ phanh tạm thời.

3-2312.jpg
Touareg sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, cho công suất 251 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm.

Trên thị trường quốc tế, Volkswagen được xếp vào nhóm thương hiệu phổ thông. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, các mẫu xe của hãng – trong đó có Touareg – lại được định vị ở phân khúc cao cấp với giá bán cao hơn so với đối thủ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chính sự chênh lệch này khiến doanh số xe Volkswagen tại Việt Nam chưa thực sự bứt phá, buộc hãng và đại lý thường xuyên tung ra các chương trình ưu đãi lớn.

