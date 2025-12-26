Giải mã di vật từ máng cỏ - nơi Chúa Jesus nằm khi chào đời

Năm mảnh gỗ trong chiếc hộp bằng bạc và vàng đặt ở một vương cung thánh đường tại Rome có thể là di vật của máng cỏ mà Chúa Jesus đã nằm khi chào đời.
Giảm đến 330 triệu đồng cho bản Elegance, Volkswagen Touareg trở thành một trong những mẫu xe phổ thông có mức ưu đãi lớn nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam.
Cuối tuần 27–28/12, 12 con giáp trải qua vận trình phân hóa rõ rệt, với cơ hội tài lộc hoặc rủi ro cần chú ý trong những ngày cuối năm.
Những bức ảnh săn bắt cá voi có niên đại 1.500 năm được tìm thấy giữa sa mạc Atacama giúp hé lộ nhiều sự thật thú vị.
Dù giá cao cá sơn gà vẫn hút khách nhờ thịt trắng mềm, ngọt đậm như thịt gà.
Thiên nhiên không còn là phông nền tĩnh lặng mà trở thành một phần sống động và không thể thiếu trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở của ngôi nhà.
Nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần giảm mạnh thời gian lướt mạng xã hội trong một tuần, lo âu, trầm cảm và mất ngủ đã thuyên giảm đáng kể.
Ẩn mình dưới vùng biển sâu lạnh giá, cá quả dứa (Cleidopus gloriamaris) là sinh vật hiếm gặp với hình dạng kỳ lạ và lối sống khác thường.
Khách sạn bỏ hoang Polissya ở Pripyat (Ukraine) là một "nạn nhân" của thảm họa Chernobyl.
Sự bùng nổ của AI và khai thác tiền số đang đẩy nhu cầu điện năng lên mức kỷ lục, khiến lưới điện và môi trường toàn cầu chịu áp lực chưa từng có.
Không chỉ có biển mây bồng bềnh, Tà Xùa còn gây choáng ngợp khi thác mây đổ tràn qua triền núi, khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến du khách mê mẩn.
Liệu viễn cảnh một cuộc chiến gồm toàn bộ các chiến binh là robot có trở thành hiện thực trong 3 năm tới?
Ở tuổi 17, Hạt Dẻ - con gái út nhà MC Quyền Linh khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng và mái tóc dài mượt mà như suối.
Các nhà khảo cổ học làm việc tại gò Kerkenes ở quận Sorgun, tỉnh Yozgat đã phát hiện ra bức chạm khắc nhỏ hình chó sói 3.000 năm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/12, Bọ Cạp vận thế khá tốt, tài lộc thăng hoa. Kim Ngưu chú ý giữ ranh giới trong công việc sẽ tránh được mâu thuẫn.
Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, Võ Ngọc Trân đều khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với thần thái sang chảnh cùng thân hình 'cực phẩm'.
Sau khi cải tạo, tổ ấm của Bình An - Phương Nga khoác lên diện mạo hoàn toàn khác, rộng rãi hơn với gam màu trắng chủ đạo.
Đỗ Thị Hà mặc váy đỏ siêu ngắn, tôn đôi chân thon dài. Huyền Baby diện trang phục trẻ trung, khoe vóc dáng mảnh mai trong chuyến nghỉ dưỡng.
Việc nhà sáng lập Telegram công khai có hơn 100 người con và tài trợ IVF đã làm dấy lên tranh luận toàn cầu về đạo đức và “thuyết ưu sinh” thời công nghệ.
Từng gây sốt khắp cõi mạng khi tham gia lễ diễu binh đợt 30/4, Bảo Chinh mới đây khiến netizen 'tan chảy' khi xuất hiện đầy thanh lịch trong bộ ảnh mùa lễ hội.
3 con giáp này thể hiện sự quyết đoán và can đảm, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, số dư tài khoản tăng nhanh đầu năm 2026.
Bức tượng gấu có niên đại 8.000 năm được sử dụng như một đồ chơi để giúp trẻ em làm quen với tình yêu thiên nhiên hoang dã.