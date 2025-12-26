Hà Nội

Xe

VinFast "chơi lớn" tại Vietnam Mobility Show 2025 ở Hà Nội

Tại Vietnam Mobility Show 2025, gian hàng VinFast rộng 600m² trưng bày từ ôtô, xe máy đến xe bus điện, cùng với giải pháp sạc, đổi pin và chạy thử xe...

Nguyễn Cúc
Video: Trải nghiệm VinFast EC Van tại Vietnam Mobility Show 2025.

Gian hàng VinFast tại Vietnam Mobility Show 2025 có diện tích khoảng 600 m², được thiết kế theo phong cách công nghệ cao với hệ thống màn hình LED cỡ lớn và các cột LED mang tính biểu tượng.

Tại khu vực trưng bày, khách tham quan có thể tiếp cận đầy đủ các dòng sản phẩm chủ lực của VinFast, từ ôtô điện cá nhân, xe máy điện cho tới xe buýt điện và các giải pháp sạc - đổi pin. Cách bố trí theo từng nhóm nhu cầu giúp người xem dễ dàng hình dung hệ sinh thái giao thông xanh mà hãng đang xây dựng.

4-2774.jpg
VinFast "chơi lớn" tại Vietnam Mobility Show 2025 ở Hà Nội

Gian trưng bày gây chú ý với sự xuất hiện của mẫu xe siêu sang Lạc Hồng 900 LX, dòng xe được thiết kế dành riêng cho các nguyên thủ và khách hàng đặc biệt tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai cái tên thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan là mẫu xe điện mini Minio Green và xe tải điện EC Van phiên bản thương mại, được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong nhu cầu di chuyển cá nhân và vận chuyển hàng hóa trong nước.

3-8183.jpg
Ngoài chiêm ngưỡng các mẫu xe trưng bày, khách tham quan còn có cơ hội trực tiếp lái thử những dòng ôtô điện quen thuộc mang thương hiệu Vinfast.

Ngoài chiêm ngưỡng các mẫu xe trưng bày, khách tham quan còn có cơ hội trực tiếp lái thử những dòng ôtô điện quen thuộc như VF3, VF5, VF6, VF7, VF8, VF9 cũng như mẫu MPV điện Limo Green. Đặc biệt, khách hàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện sẽ nhận được voucher ưu đãi với giá trị lên tới 20 triệu đồng.

Theo công bố từ hãng, VinFast đã bàn giao hơn 147.000 ôtô điện tại thị trường trong nước, tính đến hết tháng 11/2025, qua đó trở thành thương hiệu có doanh số cao nhất. Mục tiêu của VinFast trong năm 2025 là đạt mức tăng trưởng gấp đôi so với năm 2024.

2-1402.jpg
VinFast mang cả ôtô lẫn xe máy điện đến Vietnam Mobility Show 2025.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) diễn ra ở khu vực ngoài trời rộng khoảng 90.000 m², quy tụ đông đảo các thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, tạo điều kiện để khách tham quan chiêm ngưỡng cũng như trực tiếp cầm lái những mẫu xe mới, từ các dòng xe điện hóa cho tới xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên dụng.

Thuộc chuỗi chương trình Car Awards, Vietnam Mobility Show 2025 đánh dấu năm thứ 5 được tổ chức và cũng là kỳ triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày và lái thử, sự kiện còn mang đến nhiều trải nghiệm và hoạt động bên lề dành cho người tham dự.

6-1361.jpg
Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) diễn ra ở khu vực ngoài trời rộng khoảng 90.000 m², quy tụ đông đảo các thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện.

Trong bối cảnh Vietnam Motor Show thường niên không diễn ra, VnMS được xem là triển lãm lớn nhất của ngành xe tại Việt Nam trong năm 2025 xét về quy mô, số lượng thương hiệu và mức độ đa dạng hoạt động.

Danh sách các thương hiệu mang xe đến trưng bày và lái thử bao gồm VinFast, Subaru, Mitsubishi, Dongfeng, Skoda, Honda, Suzuki, Lynk & Co, Geely, Volkswagen, Omoda, Hyundai và Ford.

7-4841.jpg
Các thương hiệu mang xe đến trưng bày và lái thử bao gồm VinFast, Subaru, Mitsubishi, Dongfeng, Skoda, Honda, Suzuki, Lynk & Co, Geely, Volkswagen, Omoda, Hyundai và Ford.

Đáng chú ý, VinFast và Honda mang tới cả ôtô lẫn xe máy điện. Tổng cộng, khách tham quan có thể lựa chọn trải nghiệm hơn 70 mẫu xe trên hai dạng đường chạy khác nhau, gồm sa hình tốc độ cao và đường trường.

Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025 diễn ra từ ngày 26 - 28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, thu hút sự quan tâm lớn của khách tham quan và giới chuyên môn. Tại sự kiện, VinFast mang đến khu trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh của hãng.

