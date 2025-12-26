Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/12: Bọ Cạp tài lộc đỏ rực, tiền vơi lại đầy

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/12, Bọ Cạp vận thế khá tốt, tài lộc thăng hoa. Kim Ngưu chú ý giữ ranh giới trong công việc sẽ tránh được mâu thuẫn.
Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, Võ Ngọc Trân đều khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với thần thái sang chảnh cùng thân hình 'cực phẩm'.
Các nhà khảo cổ học làm việc tại gò Kerkenes ở quận Sorgun, tỉnh Yozgat đã phát hiện ra bức chạm khắc nhỏ hình chó sói 3.000 năm.
Sau khi cải tạo, tổ ấm của Bình An - Phương Nga khoác lên diện mạo hoàn toàn khác, rộng rãi hơn với gam màu trắng chủ đạo.
Đỗ Thị Hà mặc váy đỏ siêu ngắn, tôn đôi chân thon dài. Huyền Baby diện trang phục trẻ trung, khoe vóc dáng mảnh mai trong chuyến nghỉ dưỡng.
Việc nhà sáng lập Telegram công khai có hơn 100 người con và tài trợ IVF đã làm dấy lên tranh luận toàn cầu về đạo đức và “thuyết ưu sinh” thời công nghệ.
Từng gây sốt khắp cõi mạng khi tham gia lễ diễu binh đợt 30/4, Bảo Chinh mới đây khiến netizen 'tan chảy' khi xuất hiện đầy thanh lịch trong bộ ảnh mùa lễ hội.
3 con giáp này thể hiện sự quyết đoán và can đảm, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, số dư tài khoản tăng nhanh đầu năm 2026.
Bức tượng gấu có niên đại 8.000 năm được sử dụng như một đồ chơi để giúp trẻ em làm quen với tình yêu thiên nhiên hoang dã.
Theo dự đoán của nhà tiên tri mù Baba Vanga về năm 2026, trung tâm quyền lực của toàn cầu sẽ chuyển sang châu Á, xung đột leo thang tại một số nơi...
Từng lang thang trên những thảo nguyên băng giá thời tiền sử, Coelodonta là biểu tượng hùng vĩ của kỷ Băng hà với nhiều đặc điểm đáng kinh ngạc.
Mùa hoa Tớ Dày bung nở, nhuộm hồng núi rừng Mù Cang Chải, tạo nên bức tranh vùng cao nguyên sơ, thu hút du khách tìm về chiêm ngưỡng sắc xuân nơi đại ngàn.
Bảo Trúc, Dương Cẩm Lynh, Nhật Kim Anh...nhắn nhủ Đoàn Minh Tài – Sunny Đan Ngọc khi dự đám cưới.
Sở hữu gần 8.000 bằng sáng chế robot hình người, Trung Quốc đang bỏ xa Mỹ và Nhật, khẳng định vị thế cường quốc robot toàn cầu.
Kia Ấn Độ đã chính thức sản xuất Kia Seltos 2027 ở nhà máy Anantapur, bang Andhra Pradesh, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước khi công bố giá vào 2/1/2026.
Xiaomi xác nhận đã sửa lỗi cuộc gọi nghiêm trọng trên POCO F8 Pro bằng bản cập nhật HyperOS mới, khôi phục chất lượng âm thanh ổn định cho người dùng.
Mới đây, nàng 'ngọc nữ Thái Lan' Baifern một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc khi tung bộ ảnh đón Noel đầy sáng tạo, khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.
Những ngày cuối năm, khu vực trung tâm TP.HCM, đặc biệt là Nhà thờ Đức Bà trở thành 'sàn diễn thời trang' của các bạn trẻ với những bộ outfit cực chất.
Ngọc Hân tự tin khoe dáng gọn sau sinh khi đưa con trai đi chơi Hội An, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình dịp Giáng sinh.
Cuộc thử nghiệm đánh giá người dùng đối với hệ thống tên lửa phòng không Akash-NG đã chứng minh khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không tốc độ cao.
Tuyết rơi trắng xóa tại nhiều khu vực ở Trung Quốc trong mùa đông năm nay.