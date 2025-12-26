Hà Nội

Chó sói xuất hiện trên bức chạm khắc cổ 3.000 năm tuổi

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học làm việc tại gò Kerkenes ở quận Sorgun, tỉnh Yozgat đã phát hiện ra bức chạm khắc nhỏ hình chó sói 3.000 năm.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ Kerkenes ở huyện Sorgun, tỉnh Yozgat, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Abdullah Gül bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Abdullah Gül.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một bức chạm khắc mô tả con chó sói nhỏ. Ảnh: @Đại học Abdullah Gül.
Ước tính, bức chạm khắc này khoảng 3.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Abdullah Gül.
Phát hiện này có thể định hình lại một cách cơ bản sự hiểu biết của giới học giả về văn hóa Thời Kỳ Đồ Sắt ở Yozgat. Ảnh: @Đại học Abdullah Gül.
Cũng tại Kerkenes, các chuyên gia tin rằng, bức chạm khắc hình chó sói này có mối liên hệ với cả văn hóa Lưỡng Hà và Iran, cũng như vùng miền Trung và Tây Anatolia. Ảnh: @Đại học Abdullah Gül.
Điều này cho chúng ta một ý tưởng về mối quan hệ văn hóa và giao lưu thương mại cổ xưa trong khu vực. Ảnh: @Đại học Abdullah Gül.
Bằng cách cung cấp những hiểu biết mới về lịch sử khu vực, khám phá này chứng minh tiềm năng của Kerkenes trở thành một khu định cư phát triển mạnh mẽ hơn cả vùng Hattusha. Ảnh: @Đại học Abdullah Gül.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
