Bức tranh cổ 1.500 năm kể câu chuyện săn bắt cá voi tại Chile

Kho tri thức

Những bức ảnh săn bắt cá voi có niên đại 1.500 năm được tìm thấy giữa sa mạc Atacama giúp hé lộ nhiều sự thật thú vị.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật ở hang động trên sa mạc Atacama của Chile, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Chile bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Chile.
Đó là những bức tranh trên vách đá hang động ước tính có niên đại khoảng 1.500 năm tuổi. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Chile.
Trên vách đá này mô tả các cuộc săn bắt khá bội thu của những người săn bắt hái lượm cổ xưa. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Chile.
Quan sát kỹ hơn, có thể thấy những người thợ săn đã săn bắt loài cá voi khổng lồ bằng những chiếc thuyền tự chế cùng với lao móc. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Chile.
Có thể thấy, những bức tranh hang động cổ xưa này đã kể lại một cách sinh động câu chuyện về hoạt động săn bắt trên biển quan trọng và nghệ thuật khắc đá cổ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Chile.
Ngoài giá trị nghệ thuật, những bức tranh này còn cung cấp bằng chứng khảo cổ học cho thấy, săn bắt cá trên biển là một phần không thể thiếu của xã hội cổ xưa. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Chile.
Bằng cách xem xét các tác phẩm nghệ thuật cổ này một cách tổng thể, nó cho phép các nhà khảo cổ học hiểu rõ hơn về cuộc sống cổ đại ở Chile. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Chile.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
