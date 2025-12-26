Hà Nội

Loài cá dị dạng giống hệt quả dứa, hiếm có nhất thế giới

Giải mã

Loài cá dị dạng giống hệt quả dứa, hiếm có nhất thế giới

Ẩn mình dưới vùng biển sâu lạnh giá, cá quả dứa (Cleidopus gloriamaris) là sinh vật hiếm gặp với hình dạng kỳ lạ và lối sống khác thường.

T.B (tổng hợp)
Được xem là một trong những loài cá hiếm nhất thế giới. Cá quả dứa rất hiếm khi được ghi nhận, chủ yếu sống ở vùng biển sâu ngoài khơi miền nam Australia, khiến mỗi lần xuất hiện đều gây chú ý lớn. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng giống trái dứa với lớp gai cứng. Cơ thể cá được bao phủ bởi các tấm xương gai nhọn, tạo vẻ ngoài giống vỏ quả dứa, vừa kỳ dị vừa giúp bảo vệ trước kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Sống ở độ sâu lớn và môi trường tối. Loài cá này thường được phát hiện ở độ sâu từ 200 đến hơn 1.000 mét, nơi ánh sáng gần như không còn và nhiệt độ rất thấp. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu khả năng phát sáng sinh học độc đáo. Dưới mỗi mắt của cá có một cơ quan phát quang nhờ vi khuẩn cộng sinh, tạo ra ánh sáng xanh lục nhạt giúp chúng quan sát và giao tiếp trong môi trường biển tối. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn gồm động vật không xương sống nhỏ. Thức ăn của Cleidopus gloriamaris chủ yếu là giáp xác, giun biển và các sinh vật đáy nhỏ, được phát hiện nhờ ánh sáng phát quang và khứu giác nhạy bén. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển chậm chạp và ít vận động. Do lớp giáp cứng bao phủ cơ thể, cá quả dứa bơi khá chậm, chủ yếu lặng lẽ trôi gần đáy biển để tránh bị phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Là “hóa thạch sống” của đại dương sâu. Hình thái cổ xưa và ít thay đổi khiến cá quả dứa được xem như minh chứng sống cho quá trình tiến hóa lâu dài của cá biển sâu. Ảnh: Pinterest.
