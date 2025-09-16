Hà Nội

Xe ben tông loạt xe máy chờ đèn đỏ ở TPHCM

Sáng ngày 8/9, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, ba xe máy bị xe ben từ phía sau lao đến tông liên hoàn, nhiều người té ngã, xây xát, một nạn nhân bị thương nặng.

Trường Hân t/h

Ngày 8/9, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường ĐT.741 giữa ô tô tải ben và nhiều xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.

Video: Bình Dương 24h

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bến Trám trên đường ĐT.741 thuộc xã Phước Hòa, TPHCM thì bất ngờ bị ô tô tải ben lưu thông từ phía sau đâm vào.

Một xe máy hư hỏng nặng sau khi ô tô tải tông trúng

Một xe máy hư hỏng nặng sau khi ô tô tải tông trúng

Có ít nhất 3 xe máy bị tông trúng, nằm lăn lóc giữa đường, trong đó 1 xe bị mắc kẹt dưới gầm ô tô tải. Nhiều người điều khiển xe máy bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

Lực lượng CSGT sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

#xe ben #xe máy #TPHCM #tai nạn giao thông #đèn đỏ #tai nạn liên hoàn

Bài liên quan

SPOTLIGHT

Người đàn ông chờ đèn đỏ tử vong do xe tải tự trôi cán qua

Người đàn ông đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 20 bị xe tải trôi tự do lao tới, cán qua người, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 17h09 ngày 17.5 trên đường Trần Phú (Quốc lộ 20), đoạn qua ngã tư đèn xanh – đèn đỏ giao với đường Lý Tự Trọng và Quốc lộ 20, thuộc địa phận phường B’Lao (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Khi đó, ông Hoàng Quốc V (60 tuổi, ngụ tại phường 2, TP Bảo Lộc) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Bảo Lộc đi Đà Lạt.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Bé trai 10 tuổi bị nhánh cây rơi trúng đầu hôn mê

Bé D. hôn mê sâu do bị nhánh cây cổ thụ rơi trúng đầu trong lúc được bố chở về nhà, đang đứng chờ đèn đỏ.

Ngày 8/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) thông tin tình trạng sức khỏe của bé T.N.P.D (10 tuổi) gặp nạn trên đường đi học về. Hiện trẻ điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại thần kinh trong tình trạng thở máy qua nội khí quản, phản xạ ánh sáng yếu.
Theo anh Trần Ngọc Huy (31 tuổi, trú tại TP HCM), bố của bé T.N.P.D, khoảng 18h chiều ngày 7/5, anh chở cháu D trên xe máy từ Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ (phường 1, quận 10) về nhà trọ tại quận 6. Khi lưu thông trên đường Hùng Vương, đến khu vực gần Công viên Văn Lang (phường 9, quận 5), anh dừng xe chờ đèn đỏ gần giao lộ đường Ngô Quyền.
Xem chi tiết

Video

Xe taxi bất ngờ phát nổ khi đang dừng đèn đỏ

Đang dừng chờ đèn đỏ trên đường, cốp chiếc xe taxi bất ngờ phát nổ khiến tài xế lập tức bỏ chạy khỏi xe.

Vào khoảng 8h38 sáng 24/2 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc, một chiếc taxi đang chờ đèn đỏ đột nhiên phát nổ ở cốp xe. 

Vụ nổ đã khiến các bộ phận của xe bay ra ngoài do sóng xung kích, khiến tài xế phải ngay lập tức ra khỏi xe.

Xem chi tiết

