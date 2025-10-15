Hà Nội

Người phụ nữ tử vong do va chạm với xe máy xúc

Ngày 12/10/2025, tại ngã ba đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy xúc và người đi bộ.

Trường Hân t/h

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Ninh), phương tiện liên quan là xe máy xúc biển kiểm soát 14CD-007.58 do anh Lưu Văn Lân (sinh năm 1996, trú tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, di chuyển theo hướng từ phường Hoành Bồ rẽ phải vào đường Tiêu Giao.

Video: MXH Facebook

Khi đến khu vực trên, xe máy xúc đã va chạm với chị Nguyễn Thị Lê (sinh năm 1981, trú tại tổ 16, khu Hà Khẩu 2, phường Việt Hưng, Quảng Ninh), lúc này chị Lê đang đi bộ băng qua đường.

Hậu quả khiến chị Nguyễn Thị Lê tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đã được Phòng Cảnh sát Hình sự (PC01), Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật

#va chạm xe xúc #người tử vong #Quảng Ninh #tai nạn đường bộ #Phòng CSGT

Bài liên quan

Video

Đâm vào ổ gà rồi ngã xuống đường, người phụ nữ bị xe tải cán trúng

Một phụ nữ 44 tuổi đến từ Mangaluru, bang Karnataka, Ấn Độ, đã tử vong sau khi chiếc xe hai bánh đâm vào ổ gà, khiến cô ngã xuống đường và bị xe tải cán trúng.

Một phụ nữ 44 tuổi đến từ Mangaluru, bang Karnataka, Ấn Độ, đã tử vong sau khi chiếc xe hai bánh đâm vào ổ gà, khiến cô ngã xuống đường và bị xe tải cán trúng vào ngày 9/9.

Nạn nhân được xác định là Madhavi, cư dân Surathkal Kulai. Theo cảnh sát, vào khoảng 8h30, Madhavi đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 66 từ Kulai về hướng Kuntikaan. Khi đi đến gần Royal Oak, Kulur, chiếc xe máy đã lao vào một ổ gà lớn, khiến cô mất lái và ngã xuống đường.

Xem chi tiết

Video

Người đàn ông bị chôn vùi dưới lòng đất vì đường sập bất ngờ

Một cán bộ đô thị ở Chiang Mai (Thái Lan) bị 1 mảng đường bê tông sập đè trúng khi đang kiểm tra hệ thống thoát nước, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào lúc 11h36 ngày 10/9, lực lượng cứu hộ thị trấn Don Kaew phối hợp cùng đội cứu hộ con người và động vật đã khẩn cấp có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo một cán bộ đô thị gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực huyện Mae Rim, tỉnh Chiang Mai.

Xem chi tiết

Video

Container cán tử vong người vợ, người chồng quỳ gục gào khóc giữa đường

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Malaysia để lại hình ảnh đau đớn khi người chồng quỳ gục bên thi thể vợ, camera hành trình của một phương tiện khác đã ghi lại.

Theo Người Đưa Tin, khoảng 13h20 ngày 3/9, tại tuyến đường Klang West Port, hướng từ Đảo Indah đi Klang (Malaysia), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ 30 tuổi, quốc tịch Indonesia.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, người chồng 40 tuổi, quốc tịch Malaysia, điều khiển xe máy chở vợ và con gái 10 tuổi. Khi đang len giữa dòng xe container và xe tải hạng nặng, xe máy bất ngờ va chạm với một xe đầu kéo đi cùng chiều.

Xem chi tiết

