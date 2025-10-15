Người phụ nữ tử vong do va chạm với xe máy xúc

Ngày 12/10/2025, tại ngã ba đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy xúc và người đi bộ.

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Ninh), phương tiện liên quan là xe máy xúc biển kiểm soát 14CD-007.58 do anh Lưu Văn Lân (sinh năm 1996, trú tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, di chuyển theo hướng từ phường Hoành Bồ rẽ phải vào đường Tiêu Giao.

Video: MXH Facebook

Khi đến khu vực trên, xe máy xúc đã va chạm với chị Nguyễn Thị Lê (sinh năm 1981, trú tại tổ 16, khu Hà Khẩu 2, phường Việt Hưng, Quảng Ninh), lúc này chị Lê đang đi bộ băng qua đường.

Hậu quả khiến chị Nguyễn Thị Lê tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đã được Phòng Cảnh sát Hình sự (PC01), Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật