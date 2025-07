Xây dựng tượng đài chiến sĩ các nước giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị để triển khai xây dựng tượng đài chiến sĩ các nước đã giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại cuộc họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai xây dựng công trình. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm tưởng nhớ, tri ân chuyên gia và quân nhân các nước đã tham gia giúp Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Công trình dự kiến gồm: Một biểu tượng chung về sự giúp đỡ, hy sinh của chuyên gia quân sự các nước, chất liệu bằng đồng do Việt Nam sáng tác; tượng đài tri ân chuyên gia quân sự các nước Liên Xô/Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, chất liệu bằng đồng do các nước phác thảo và thi công, hoặc do phía Việt Nam thi công theo đề nghị của các nước; bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh nguyên khối do Việt Nam phác thảo và thi công. Xung quanh công trình là không gian cây xanh, thảm cỏ.

Theo báo cáo của lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), thực hiện kết luận của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Cục Tuyên huấn đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và Cục Đối ngoại liên hệ mời các chuyên gia điêu khắc hàng đầu trong nước nghiên cứu, chuẩn bị xong mẫu phác thảo tượng của 5 nước: Liên Xô/Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba; đồng thời cung cấp mẫu phác thảo tượng để xin ý kiến góp ý của các nước.

Về công tác chuẩn bị thi công, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức dọn dẹp, hoàn thành san ủi, đắp đất làm đường (chiều dài khoảng 150 m, rộng 5 m); đồng thời tập trung vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị, sẵn sàng triển khai khi có lệnh.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam được chọn làm nơi đặt tượng đài chiến sĩ, chuyên gia các nước đã giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Cục Tuyên huấn, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và Cục Đối ngoại; đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công trình, hoàn thành cụm tượng đầu tiên trước ngày 15/8. Bên cạnh đó, khu vực đường vào và khuôn viên trung tâm, nơi trưng bày tượng cũng cần được hoàn thành trước ngày 10/8.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng yêu cầu Cục Đối ngoại tiếp tục bám nắm, giao thiệp, thúc đẩy để các nước sớm có ý kiến phản hồi về các mẫu phác thảo tượng, qua đó kịp thời triển khai các bước tiếp theo đúng kế hoạch.