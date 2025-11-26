Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Trong bối cảnh liên tiếp trượt thầu tại các sân chơi rộng rãi năm 2025, Công ty Hoàn Hiển bất ngờ được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại Đảng ủy phường Tây Nha Trang với quy trình phê duyệt kế hoạch và kết quả diễn ra ngay trong cùng một ngày. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0%.

Giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường xây lắp năm 2025, việc một nhà thầu liên tiếp thất bại tại các gói thầu đấu rộng rãi nhưng lại được chỉ định thầu "thần tốc" với tỷ lệ tiết kiệm 0% đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính hiệu quả trong đầu tư công.

Gói thầu "về đích" trong ngày với giá tiết kiệm 0 đồng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 23/10/2025, ông Nguyễn Xuân Hiếu - Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ký Quyết định số 08-QĐ/VPĐU phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án "Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường Tây Nha Trang".

Quyết định số 08-QĐ/VPĐU phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình". Nguồn: MSC

Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàn Hiển (có địa chỉ tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Giá trúng thầu là 1.226.075.467 đồng. Đáng chú ý, giá trúng thầu này bằng chính xác với giá gói thầu được duyệt, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước tại gói thầu này là 0 đồng (0%).

Hợp đồng trọn gói được thực hiện trong 60 ngày. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu rút gọn trong nước.

Điểm khiến dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ nằm ở con số tiết kiệm bằng 0, mà còn ở tính "thần tốc" của quy trình pháp lý. Cụ thể, theo dữ liệu phóng viên có được, Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 07-QĐ/VPĐU cũng được ông Nguyễn Xuân Hiếu ký vào ngày 23/10/2025.

Như vậy, chỉ trong cùng một ngày 23/10/2025, Chủ đầu tư đã thực hiện liên tiếp các bước từ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (QĐ số 07) đến phê duyệt Kết quả chỉ định thầu (QĐ số 08). Điều này đồng nghĩa với việc các quy trình như gửi dự thảo hợp đồng, thương thảo hợp đồng, và hoàn thiện hồ sơ với nhà thầu Hoàn Hiển đều được thực hiện và hoàn tất "gọn gàng" ngay trong ngày phê duyệt kế hoạch.

Mặc dù Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho phép quy trình chỉ định thầu rút gọn được đơn giản hóa thủ tục để đẩy nhanh tiến độ các gói thầu cấp bách hoặc quy mô nhỏ, tuy nhiên, việc hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý chỉ trong một ngày làm việc vẫn là điều hiếm thấy và đặt ra câu hỏi về tính kỹ lưỡng trong việc rà soát năng lực nhà thầu.

Bức tranh trái ngược: "Vua" chỉ định thầu nhưng "ngã ngựa" khi đấu rộng rãi

Gói thầu tại Tây Nha Trang có thể coi là một "điểm sáng" hiếm hoi trong bức tranh hoạt động đấu thầu năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàn Hiển. Dữ liệu phân tích cho thấy, năng lực cạnh tranh của nhà thầu này đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng khi bước ra "biển lớn".

Cụ thể, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Hoàn Hiển đã tham gia khoảng 11 gói thầu. Tuy nhiên, nhà thầu này đã bị đánh trượt tới 8 gói thầu và có 1 gói thầu bị hủy. Tỷ lệ trượt thầu lên tới hơn 72%.

Đơn cử, ngày 09/09/2025, Hoàn Hiển trượt gói thầu Xây dựng do Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa mời thầu. Trước đó, vào tháng 8/2025, nhà thầu này cũng thất bại tại gói thầu hơn 8,4 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Ngay cả khi liên danh với các đối tác khác, Hoàn Hiển cũng không gặp may mắn, điển hình là việc trượt gói thầu xây lắp tại Công ty Truyền tải điện 3 (tháng 04/2025) hay gói thầu tại Ban QLDA khu vực quận Bình Tân (TP.HCM) vào tháng 02/2025.

Thực tế này trái ngược hoàn toàn với "hào quang" quá khứ của doanh nghiệp này. Lịch sử đấu thầu ghi nhận Công ty Hoàn Hiển là "gương mặt thân quen" của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa. Tại chủ đầu tư này, Hoàn Hiển đã tham gia 18 gói thầu và trúng tới 17 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu kỷ lục xấp xỉ 95%. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng đơn vị này lên tới hơn 85 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại UBND Xã Khánh Phú, nhà thầu này cũng giữ kỷ lục "bất bại" khi tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5.

Cần giám sát chặt chẽ chất lượng sau đấu thầu

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàn Hiển được thành lập năm 2016, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện pháp luật là ông Trần Ngọc Vân Sơn.

Việc một nhà thầu có tỷ lệ trượt thầu cao tại các gói đấu thầu rộng rãi nhưng lại dễ dàng nhận các gói chỉ định thầu với giá sát nút (tiết kiệm 0%) là một hiện tượng cần được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư lưu tâm giám sát.

Đối với gói thầu nâng cấp trụ sở Đảng ủy phường Tây Nha Trang vừa qua, việc không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách Nhà nước, cộng với quy trình lựa chọn "siêu tốc", đòi hỏi Chủ đầu tư phải nâng cao vai trò giám sát trong quá trình thi công. Điều này nhằm đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết về chất lượng và tiến độ, tránh tình trạng "rút gọn" quy trình dẫn đến công trình hoặc thi công cầm chừng như đã từng xảy ra tại một số dự án đầu tư công quy mô nhỏ ở địa phương khác.

Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2025 luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc bằng 0, dù đúng quy trình, vẫn luôn là những chỉ dấu cần được quan sát kỹ lưỡng để đảm bảo từng đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất.

