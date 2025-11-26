Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Trong bối cảnh liên tiếp trượt thầu tại các sân chơi rộng rãi năm 2025, Công ty Hoàn Hiển bất ngờ được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại Đảng ủy phường Tây Nha Trang với quy trình phê duyệt kế hoạch và kết quả diễn ra ngay trong cùng một ngày. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0%.

Hải Đăng - Hà Linh

Giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường xây lắp năm 2025, việc một nhà thầu liên tiếp thất bại tại các gói thầu đấu rộng rãi nhưng lại được chỉ định thầu "thần tốc" với tỷ lệ tiết kiệm 0% đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính hiệu quả trong đầu tư công.

Gói thầu "về đích" trong ngày với giá tiết kiệm 0 đồng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 23/10/2025, ông Nguyễn Xuân Hiếu - Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ký Quyết định số 08-QĐ/VPĐU phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án "Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường Tây Nha Trang".

qd-3098.jpg
Quyết định số 08-QĐ/VPĐU phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình". Nguồn: MSC

Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàn Hiển (có địa chỉ tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Giá trúng thầu là 1.226.075.467 đồng. Đáng chú ý, giá trúng thầu này bằng chính xác với giá gói thầu được duyệt, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước tại gói thầu này là 0 đồng (0%).

Hợp đồng trọn gói được thực hiện trong 60 ngày. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu rút gọn trong nước.

Điểm khiến dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ nằm ở con số tiết kiệm bằng 0, mà còn ở tính "thần tốc" của quy trình pháp lý. Cụ thể, theo dữ liệu phóng viên có được, Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 07-QĐ/VPĐU cũng được ông Nguyễn Xuân Hiếu ký vào ngày 23/10/2025.

Như vậy, chỉ trong cùng một ngày 23/10/2025, Chủ đầu tư đã thực hiện liên tiếp các bước từ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (QĐ số 07) đến phê duyệt Kết quả chỉ định thầu (QĐ số 08). Điều này đồng nghĩa với việc các quy trình như gửi dự thảo hợp đồng, thương thảo hợp đồng, và hoàn thiện hồ sơ với nhà thầu Hoàn Hiển đều được thực hiện và hoàn tất "gọn gàng" ngay trong ngày phê duyệt kế hoạch.

Mặc dù Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho phép quy trình chỉ định thầu rút gọn được đơn giản hóa thủ tục để đẩy nhanh tiến độ các gói thầu cấp bách hoặc quy mô nhỏ, tuy nhiên, việc hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý chỉ trong một ngày làm việc vẫn là điều hiếm thấy và đặt ra câu hỏi về tính kỹ lưỡng trong việc rà soát năng lực nhà thầu.

Bức tranh trái ngược: "Vua" chỉ định thầu nhưng "ngã ngựa" khi đấu rộng rãi

Gói thầu tại Tây Nha Trang có thể coi là một "điểm sáng" hiếm hoi trong bức tranh hoạt động đấu thầu năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàn Hiển. Dữ liệu phân tích cho thấy, năng lực cạnh tranh của nhà thầu này đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng khi bước ra "biển lớn".

Cụ thể, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Hoàn Hiển đã tham gia khoảng 11 gói thầu. Tuy nhiên, nhà thầu này đã bị đánh trượt tới 8 gói thầu và có 1 gói thầu bị hủy. Tỷ lệ trượt thầu lên tới hơn 72%.

Đơn cử, ngày 09/09/2025, Hoàn Hiển trượt gói thầu Xây dựng do Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa mời thầu. Trước đó, vào tháng 8/2025, nhà thầu này cũng thất bại tại gói thầu hơn 8,4 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Ngay cả khi liên danh với các đối tác khác, Hoàn Hiển cũng không gặp may mắn, điển hình là việc trượt gói thầu xây lắp tại Công ty Truyền tải điện 3 (tháng 04/2025) hay gói thầu tại Ban QLDA khu vực quận Bình Tân (TP.HCM) vào tháng 02/2025.

Thực tế này trái ngược hoàn toàn với "hào quang" quá khứ của doanh nghiệp này. Lịch sử đấu thầu ghi nhận Công ty Hoàn Hiển là "gương mặt thân quen" của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa. Tại chủ đầu tư này, Hoàn Hiển đã tham gia 18 gói thầu và trúng tới 17 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu kỷ lục xấp xỉ 95%. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng đơn vị này lên tới hơn 85 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại UBND Xã Khánh Phú, nhà thầu này cũng giữ kỷ lục "bất bại" khi tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5.

Cần giám sát chặt chẽ chất lượng sau đấu thầu

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàn Hiển được thành lập năm 2016, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện pháp luật là ông Trần Ngọc Vân Sơn.

Việc một nhà thầu có tỷ lệ trượt thầu cao tại các gói đấu thầu rộng rãi nhưng lại dễ dàng nhận các gói chỉ định thầu với giá sát nút (tiết kiệm 0%) là một hiện tượng cần được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư lưu tâm giám sát.

Đối với gói thầu nâng cấp trụ sở Đảng ủy phường Tây Nha Trang vừa qua, việc không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách Nhà nước, cộng với quy trình lựa chọn "siêu tốc", đòi hỏi Chủ đầu tư phải nâng cao vai trò giám sát trong quá trình thi công. Điều này nhằm đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết về chất lượng và tiến độ, tránh tình trạng "rút gọn" quy trình dẫn đến công trình hoặc thi công cầm chừng như đã từng xảy ra tại một số dự án đầu tư công quy mô nhỏ ở địa phương khác.

Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2025 luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc bằng 0, dù đúng quy trình, vẫn luôn là những chỉ dấu cần được quan sát kỹ lưỡng để đảm bảo từng đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin

#Khánh Hòa #Văn phòng Đảng ủy phường Tây Nha Trang #Gói thầu số 4 #Thi công xây dựng công trình #sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường Tây Nha Trang #Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàn Hiển

Bài liên quan

Bạn đọc

Doanh nghiệp "siêu nhỏ" Phong Thịnh Hưng: Trúng thầu 100% gói thầu năm 2025

Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng, doanh nghiệp "siêu nhỏ", trúng 100% gói thầu năm 2025. Tuy nhiên, hồ sơ trúng thầu tại Long Phú bị phát hiện kê khai trùng lặp, phải thay thế hàng loạt nhân sự.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng, một doanh nghiệp có quy mô "siêu nhỏ", đang cho thấy một hiệu suất trúng thầu đặc biệt ấn tượng, đặc biệt là trong năm 2025, đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thực tế cũng như tính cạnh tranh trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Chân dung nhà thầu quy mô "siêu nhỏ" trúng thầu 100%

Xem chi tiết

Bạn đọc

Bóc tách E-HSMT: 4 Nhà thầu cạnh tranh, Gói thầu 16 Nhà khách Hùng Vương lộ sai sót?

Cạnh tranh cao, tiết kiệm hơn 1,1 tỷ đồng tại Gói thầu Cung cấp thiết bị Nhà khách Hùng Vương. Tuy nhiên, hồ sơ mời thầu liên tục vướng mắc về kỹ thuật, pháp lý...

Gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị toàn bộ dự án (trừ thiết bị hệ thống xử lý nước thải và thang máy), thuộc Dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng Nhà khách số 01 - Hùng Vương, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu (Ban QLDA Bạc Liêu) làm Chủ đầu tư, vừa trải qua giai đoạn mở thầu đầy kịch tính vào ngày 22/11/2025. Gói thầu (Mã TBMT: IB2500505864) với Giá dự toán 6.895.160.440 đồng đã thu hút 4 nhà thầu tham gia, thể hiện sự quan tâm lớn của thị trường.

Mặc dù tín hiệu cạnh tranh là đáng mừng, quá trình chuẩn bị Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) lại bộc lộ nhiều điểm chưa chặt chẽ, dẫn đến hàng loạt kiến nghị làm rõ từ các nhà thầu và buộc Chủ đầu tư phải liên tục phê duyệt các quyết định điều chỉnh chỉ vài ngày trước thời điểm đóng thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Ban QLDA khu vực Quận 3: Công ty Tiến Đạt trúng gói thầu thiết bị, giá "siêu rẻ" giảm gần 33%

Vượt qua 8 đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt đã trúng gói thầu thiết bị tại Phường Võ Thị Sáu (TP HCM) với mức giá giảm hơn nửa tỷ đồng so với dự toán, đạt tỷ lệ tiết kiệm lên tới 32,7%.

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt vừa được công bố trúng gói thầu cung cấp thiết bị tại BQLDA KV Quận 3 (TP HCM) với giá trúng thầu thấp hơn dự toán hơn 538 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức kỷ lục 32,7% đang đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng thực tế của hàng hóa khi đưa vào sử dụng.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 04/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 (BQLDA KV Quận 3) đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-BQLKV3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết bị". Đây là gói thầu thuộc dự án "Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu", sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Trong bối cảnh liên tiếp trượt thầu tại các sân chơi rộng rãi năm 2025, Công ty Hoàn Hiển bất ngờ được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại Đảng ủy phường Tây Nha Trang với quy trình phê duyệt kế hoạch và kết quả diễn ra ngay trong cùng một ngày. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0%.

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Tiếp nhận dự án quy mô lớn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang mời thầu gói mua sắm thiết bị dạy học. Tuy nhiên, quy định "chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính" đang khiến các nhà thầu bức xúc kiến nghị vì cho rằng bất khả thi.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Tiếp nhận dự án quy mô lớn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang mời thầu gói mua sắm thiết bị dạy học. Tuy nhiên, quy định "chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính" đang khiến các nhà thầu bức xúc kiến nghị vì cho rằng bất khả thi.

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?