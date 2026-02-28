Hà Nội

Chiêm ngưỡng cảnh quan đá kỳ lạ nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chiêm ngưỡng cảnh quan đá kỳ lạ nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Giữa cao nguyên Anatolia rộng lớn, Cappadocia hiện lên như một thế giới siêu thực với cột đá hình nấm và thành phố ngầm cổ xưa ẩn giấu bên trong.

T.B (tổng hợp)
Là vùng cảnh quan đá độc nhất vô nhị. Cappadocia nổi tiếng với các “ống khói cổ tích” – những cột đá hình tháp do tro núi lửa và đá mềm bị xói mòn qua hàng triệu năm. Địa hình kỳ lạ này tạo nên khung cảnh giống như bề mặt của một hành tinh khác. Ảnh: Pinterest.
Hình thành từ hoạt động núi lửa cổ đại. Các núi lửa như Mount Erciyes và Hasan Dağı đã phun trào, phủ tro dung nham lên khu vực rộng lớn. Theo thời gian, gió và mưa bào mòn lớp đá mềm, tạo nên những thung lũng và cột đá đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Có những thành phố ngầm nhiều tầng. Người cổ đại đã đào sâu xuống lòng đất để xây dựng các thành phố trú ẩn như Derinkuyu, có thể chứa hàng nghìn người. Hệ thống này bao gồm phòng ở, kho lương thực và lối thông gió phức tạp. Ảnh: Pinterest.
Từng là trung tâm Kitô giáo sơ khai. Từ thế kỷ 4, Cappadocia trở thành nơi ẩn náu của cộng đồng Kitô hữu. Nhiều nhà thờ và tu viện được khoét thẳng vào đá. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của khinh khí cầu. Những chuyến bay khinh khí cầu vào lúc bình minh đã trở thành biểu tượng du lịch của Cappadocia. Từ trên cao, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng đá, vườn nho và làng mạc trải dài dưới ánh nắng sớm. Ảnh: Pinterest.
Khách sạn hang động độc đáo. Nhiều ngôi nhà và khách sạn tại đây được cải tạo từ các hang đá cổ, mang lại trải nghiệm lưu trú vừa tiện nghi vừa đậm dấu ấn lịch sử giữa không gian đá tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Nông nghiệp vẫn gắn bó với đời sống địa phương. Bên cạnh du lịch, người dân Cappadocia vẫn trồng nho, mơ và chăn nuôi trên cao nguyên khô hạn. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất đặc biệt này. Ảnh: Pinterest.
Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Năm 1985, khu vực Göreme và các thung lũng đá của Cappadocia được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới nhờ giá trị địa chất và lịch sử độc đáo kết hợp hài hòa. Ảnh: Pinterest.
