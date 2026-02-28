Hà Nội

Xác tàu Lac La Belle chìm dưới hồ Michigan 'lộ nguyên hình' sau 150 năm

Xác tàu Lac La Belle chìm dưới hồ Michigan 'lộ nguyên hình' sau 150 năm

Một con tàu hơi nước bị chìm trong cơn bão trên hồ Michigan ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19 đã được tìm thấy sau gần 60 năm tìm kiếm.

Tâm Anh (theo ATI)
Tàu hơi nước Lac La Belle bị chìm trong cơn bão trên hồ Michigan, ngoài khơi bờ biển bang Wisconsin, Mỹ vào năm 1872. Vị trí của con tàu vẫn là một bí ẩn trong suốt nhiều năm. Ảnh: Paul Ehorn.
Nhiều chuyên gia, nhà thám hiểm đã nỗ lực xác định vị trí của xác tàu Lac La Belle. Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm không có kết quả, một manh mối quan trọng được phát hiện vào năm 2022 đã giúp các chuyên gia có thể xác định được vị trí của con tàu xấu số này dưới đáy hồ Michigan. Ảnh: Paul Ehorn.
Tổ chức Shipwreck World chuyên tìm các xác tàu đắm trên toàn cầu mới đây cho biết một nhóm các nhà săn tìm đã phát hiện xác tàu Lac La Belle ở hồ Michigan, cách bờ biển gần bang Wisconsin của Mỹ khoảng 32 km. Ảnh: Paul Ehorn.
Paul Ehorn - người dẫn đầu nhóm tìm kiếm chia sẻ đã phát hiện xác tàu vào tháng 10/2022 nhưng không công bố phát hiện này ngay lập tức. Ông cho biết nhóm muốn phục dựng mô hình 3D trước khi công bố với công chúng nhưng thời tiết xấu khiến thợ lặn không thể quay lại con tàu thu thập dữ liệu cho đến cuối năm 2025. Ảnh: Brendon Baillod/Baillod Collection.
Ông Ehorn, 80 tuổi, cho biết đã tìm kiếm các xác tàu Lac La Belle từ năm 1965. Ông đã sử dụng manh mối từ những người bạn để thu hẹp phạm vi và đã phát hiện xác tàu vào năm 2022 nhờ sử dụng định vị sonar. Ảnh: Brendan Baillod.
Tính đến nay, Lac La Belle là xác tàu đắm thứ 15 mà ông Ehorn đã tìm thấy. Ảnh: Paul Ehorn.
Tàu Lac La Belle được đóng vào năm 1864 tại thành phố Cleveland, bang Ohio của Mỹ. Con tàu hơi nước này có chiều dài 66m. Nó bị chìm ở sông St.Clair vào năm 1866 sau một vụ va chạm. Ảnh: Paul Ehorn.
Sau khi được trục vớt và sửa chữa, con tàu Lac La Belle hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến ngày 13/10/1872, trong hành trình đến bang Michigan, con tàu chở 53 hành khách gặp phải cơn bão mạnh dẫn tới thảm họa chìm tàu. Ảnh: Friends Community Owosso Corunna/Facebook.
Phần lớn hành khách thoát chết trong thảm kịch hàng hải trên nhờ kịp thời xuống xuồng cứu sinh, ngoại trừ một con xuồng bị lật úp khiến 8 người thiệt mạng. Ảnh: Friends Community Owosso Corunna/Facebook.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
#Tìm kiếm xác tàu Lac La Bella #xác tàu đắm #tàu đắm

