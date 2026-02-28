Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Soi 'vận động viên điền kinh' của thế giới khủng long với tốc độ 'ánh sáng'

Kho tri thức

Soi 'vận động viên điền kinh' của thế giới khủng long với tốc độ 'ánh sáng'

Giữa những sa mạc cổ đại của kỷ Phấn Trắng muộn, Gallimimus nổi bật như “vận động viên điền kinh” của thế giới khủng long, với đôi chân dài và tốc độ đáng nể.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi nghĩa là “bắt chước gà”. Gallimimus có nghĩa là “kẻ bắt chước gà” trong tiếng Latin, do cấu trúc xương và dáng đi hai chân gợi liên tưởng đến chim hiện đại, đặc biệt là gà và đà điểu. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi nghĩa là “bắt chước gà”. Gallimimus có nghĩa là “kẻ bắt chước gà” trong tiếng Latin, do cấu trúc xương và dáng đi hai chân gợi liên tưởng đến chim hiện đại, đặc biệt là gà và đà điểu. Ảnh: Pinterest.
Sống vào cuối kỷ Phấn Trắng. Loài khủng long này tồn tại khoảng 70 triệu năm trước, vào cuối kỷ Phấn Trắng, cùng thời với nhiều khủng long nổi tiếng khác tại châu Á. Ảnh: Pinterest.
Sống vào cuối kỷ Phấn Trắng. Loài khủng long này tồn tại khoảng 70 triệu năm trước, vào cuối kỷ Phấn Trắng, cùng thời với nhiều khủng long nổi tiếng khác tại châu Á. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện ở sa mạc Gobi. Hóa thạch Gallimimus được tìm thấy lần đầu tại Mông Cổ trong những cuộc khai quật ở sa mạc Gobi, khu vực nổi tiếng với nhiều phát hiện khủng long quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện ở sa mạc Gobi. Hóa thạch Gallimimus được tìm thấy lần đầu tại Mông Cổ trong những cuộc khai quật ở sa mạc Gobi, khu vực nổi tiếng với nhiều phát hiện khủng long quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Thuộc nhóm Ornithomimid. Gallimimus là thành viên của nhóm khủng long chân thú giống chim (ornithomimid), nổi bật với cổ dài, đầu nhỏ và chân sau phát triển mạnh để chạy nhanh. Ảnh: Pinterest.
Thuộc nhóm Ornithomimid. Gallimimus là thành viên của nhóm khủng long chân thú giống chim (ornithomimid), nổi bật với cổ dài, đầu nhỏ và chân sau phát triển mạnh để chạy nhanh. Ảnh: Pinterest.
Một trong những khủng long chạy nhanh nhất. Với đôi chân dài và thân hình nhẹ, Gallimimus có thể đạt tốc độ ước tính lên tới 50–60 km/h, giúp nó thoát khỏi các loài săn mồi lớn. Ảnh: Pinterest.
Một trong những khủng long chạy nhanh nhất. Với đôi chân dài và thân hình nhẹ, Gallimimus có thể đạt tốc độ ước tính lên tới 50–60 km/h, giúp nó thoát khỏi các loài săn mồi lớn. Ảnh: Pinterest.
Không có răng trong miệng. Thay vì răng sắc nhọn, Gallimimus sở hữu mỏ không răng, có thể dùng để nhặt thực vật, hạt hoặc động vật nhỏ, cho thấy chế độ ăn tạp linh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Không có răng trong miệng. Thay vì răng sắc nhọn, Gallimimus sở hữu mỏ không răng, có thể dùng để nhặt thực vật, hạt hoặc động vật nhỏ, cho thấy chế độ ăn tạp linh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Có thể sống theo đàn. Một số hóa thạch được tìm thấy cùng nhau cho thấy Gallimimus có thể di chuyển theo nhóm, tăng khả năng phát hiện nguy hiểm và bảo vệ lẫn nhau. Ảnh: Pinterest.
Có thể sống theo đàn. Một số hóa thạch được tìm thấy cùng nhau cho thấy Gallimimus có thể di chuyển theo nhóm, tăng khả năng phát hiện nguy hiểm và bảo vệ lẫn nhau. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng nhờ điện ảnh. Gallimimus được công chúng biết đến rộng rãi qua bộ phim Jurassic Park của Steven Spielberg, với cảnh đàn Gallimimus chạy trốn khỏi kẻ săn mồi khổng lồ đầy kịch tính. Ảnh: sketchfab.com.
Nổi tiếng nhờ điện ảnh. Gallimimus được công chúng biết đến rộng rãi qua bộ phim Jurassic Park của Steven Spielberg, với cảnh đàn Gallimimus chạy trốn khỏi kẻ săn mồi khổng lồ đầy kịch tính. Ảnh: sketchfab.com.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Khủng Long Giống Chim #Vận Động Viên Điền Kinh #Phát Hiện Ở Sa Mạc Gobi #Khủng Long Chạy Nhanh #Đặc Điểm Sinh Học Gallimimus #Khủng Long Không Răng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT