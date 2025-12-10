Hà Nội

Khai quật tượng đá Peru nghìn năm tuổi hé lộ bí mật thời Chimu cổ

Kho tri thức

Những bức tượng đá kỳ lạ của nền văn minh Chimu xuất hiện gần như nguyên vẹn, ngoại trừ một tượng bị hư hại, gợi mở nhiều câu hỏi về văn hóa cổ đại Peru.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Nằm gần thành phố Trujillo ở đông bắc Peru, Can Chan có diện tích khoảng 20 km2. Ảnh: @Bảo tàng Quốc Gia Peru.
Can Chan bao gồm 10 công trình cung điện được bao quanh bởi những bức tường thành cổ đại, hùng vĩ, ngoạn mục. Ảnh: @Bảo tàng Quốc Gia Peru.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại khu di chỉ khảo cổ Can Chan này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc Gia Peru bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc Gia Peru.
Đó là những bức tượng đá hình người màu đen, riêng khuôn mặt được đắp bằng chất liệu đất sét màu be. Ảnh: @Bảo tàng Quốc Gia Peru.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, những bức tượng này có niên đại khoảng 800 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Quốc Gia Peru.
Nhìn chung, các bức tượng này được bảo quản rất tốt ngoại trừ một bức. Ảnh: @Bảo tàng Quốc Gia Peru.
Cũng theo các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc Gia Peru, đây là sản phẩm của thợ thủ công có từ thời Vương quốc Chimu của Peru. Ảnh: @Bảo tàng Quốc Gia Peru.
#Bức tượng #peru #điêu khắc #khu di chỉ #tàn tích #đất sét

