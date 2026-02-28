Hà Nội

Khách Tây viral bởi loạt ảnh check-in với những 'người bạn 4 chân' ở Việt Nam

Giải trí - Giới trẻ

Khách Tây viral bởi loạt ảnh check-in với những 'người bạn 4 chân' ở Việt Nam

Không cần check-in sang chảnh, vị khách Tây này vẫn khiến cộng đồng mạng phát cuồng bởi bộ ảnh 'đi khắp Việt Nam' cùng dàn mẫu ảnh 4 chân siêu cấp đáng yêu.

Trầm Phương
Trong khi hầu hết du khách quốc tế đến Việt Nam đều chọn chụp ảnh cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng hay những món ăn đường phố hấp dẫn, một vị khách Tây đã tạo nên một "cơn sốt" trên mạng xã hội nhờ bộ sưu tập ảnh "không giống ai".
Thay vì chỉ tập trung vào phong cảnh, anh chọn những "người bạn 4 chân" bản địa làm nhân vật chính trong mọi khung hình của mình.
Từ những con ngõ nhỏ treo đầy cờ đỏ sao vàng ở Hà Nội cho đến vùng núi non hùng vĩ tại Ninh Bình, vị khách này luôn tìm thấy những người bạn đồng hành mới.
Dù là một chú chó Shiba bóng bẩy trên phố, một chú chó đen đang say giấc nồng trên ghế gỗ, hay thậm chí là một chú dê đang thong dong trên con đường làng, tất cả đều lọt vào ống kính của anh với một phong cách rất riêng.
Điểm chung của loạt ảnh này là biểu cảm "ngầu" nhưng không kém phần hài hước của vị du khách, kết hợp với biểu tượng tay "rock on" quen thuộc.
Tuy nhiên, tâm điểm lại chính là sự tự nhiên, đôi khi là vẻ ngơ ngác đáng yêu của 'dàn mẫu ảnh 4 chân'.
Tranh thủ lúc chú chó này đang ngủ, vị khách đã nhanh chóng bắt lại khoảnh khắc ấn tượng.
Chú chó này dường như cũng rất "hợp tác" để tạo nên những bức ảnh kỷ niệm khó quên.
Không chỉ có chó và dê, cả những chú mèo sang chảnh hay những chú chó có bộ lông vằn độc đáo cũng xuất hiện trong bộ sưu tập này.
Bộ ảnh không chỉ cho thấy tình yêu động vật của vị khách phương xa mà còn vô tình quảng bá một khía cạnh rất khác của du lịch Việt Nam: sự bình yên, hiếu khách và những khoảnh khắc đời thường dung dị.
Nhiều người xem đã để lại bình luận thích thú, cho rằng đây là cách tuyệt vời nhất để lưu giữ kỷ niệm về một vùng đất - không phải qua những thứ hào nhoáng, mà qua những sinh vật nhỏ bé họ bắt gặp dọc đường.
Hiện bộ ảnh sau khi được một fanpage lớn đăng tải lại đã thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận trên mạng xã hội. (Ảnh trong bài: vanmadronemetalworks)
#du lịch Việt Nam #động vật #khách Tây #ảnh check-in #động vật địa phương #du khách quốc tế

