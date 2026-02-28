Khách Tây viral bởi loạt ảnh check-in với những 'người bạn 4 chân' ở Việt Nam

Không cần check-in sang chảnh, vị khách Tây này vẫn khiến cộng đồng mạng phát cuồng bởi bộ ảnh 'đi khắp Việt Nam' cùng dàn mẫu ảnh 4 chân siêu cấp đáng yêu.
Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan này từng có thời gian khá đình đám mang biển số 43A-56789 trước khi được 1 doanh nhân Hà Nội mua lại, cho đeo biển 30M-08888.
Giữa độ cao hơn 2.000m, bản Nậm Nghiệp (Ngọc Chiến, Sơn La) vào xuân phủ trắng hoa sơn tra. Vẻ đẹp nguyên sơ đang hút du khách mê trải nghiệm vùng cao.
Ít nhất 11 tiêm kích F-22 của Mỹ được phát hiện đỗ tại căn cứ Ovda, trong bối cảnh tăng cường lực lượng để đối phó Iran ở Trung Đông.
Hot girl Tammy Phạm đốn tim fan với visual trong veo và thần thái sang chảnh trong chuyến du xuân tại xứ chùa Vàng.
Sân bay Changi (Singapore) là một trong những cảng hàng không hiện đại và được đánh giá tốt nhất thế giới.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/3, Ma Kết nên thả lỏng, tránh tự tạo áp lực không đáng có. Sư Tử chứng tỏ được thực lực, tài lộc thăng hoa.
Hoàng hôn trên đảo Song Ngư (Nghệ An) nhuộm vàng biển trời, mang đến khoảnh khắc bình yên hiếm có khiến du khách say lòng.
Giữa những sa mạc cổ đại của kỷ Phấn Trắng muộn, Gallimimus nổi bật như “vận động viên điền kinh” của thế giới khủng long, với đôi chân dài và tốc độ đáng nể.
Giữa những vùng đầm lầy và đồng cỏ ngập nước Âu - Á, chim dẽ lớn (Philomachus pugnax) gây ấn tượng mạnh bởi tập tính sinh sản độc đáo có 1-0-2.
Honda vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu xe thể thao Prelude 2026 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là tại Philippines với mức giá 3,498 triệu peso (1,58 tỷ đồng).
Một con tàu hơi nước bị chìm trong cơn bão trên hồ Michigan ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19 đã được tìm thấy sau gần 60 năm tìm kiếm.
Không chỉ ngon miệng, nho đen còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như resveratrol, giúp bảo vệ tim mạch, não bộ, hỗ trợ giấc ngủ và làm chậm lão hóa.
Trào lưu AI vẽ chân dung cuộc đời đang gây sốt mạng xã hội, nhưng chuyên gia cảnh báo người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu cho tội phạm mạng.
Phần đầu của một bức tượng bằng đất nung đã được tìm thấy tại tàn tích của một pháo đài La Mã dọc theo bức tường Hadrian ở Anh.
Nhiều địa điểm bỏ hoang trên khắp thế giới mang vẻ đẹp kỳ lạ và bí ẩn, thu hút những người thích khám phá và du lịch mạo hiểm.
Quân Nga đã tiến đến Kucherov Yar, giành lại các vị trí gần Pokrovsk, nơi họ phải rút lui trong cuộc phản công của Ukraine cuối năm 2025; uy hiếp Slavyansk.
Thị trường xe điện tại khu vực Đông Nam Á chuẩn bị đón nhận "tân binh" Toyota Urban Cruiser BEV 2026 mới đến từ nhà sản xuất ôtô số một Nhật Bản.
Sau bao ngày chờ đợi, mới đây, cộng đồng mạng không khỏi vui mừng khi hot girl Bống Nam Phương chính thức thông báo đã hạ sinh con đầu lòng.
Mẫu xe máy điện Honda Cub E của Trung Quốc được đưa về thị trường Việt Nam thông qua một số đơn vị nhập khẩu tư nhân với mức giá từ 20 triệu đồng.
Công ty sản xuất xe thể thao địa hình Polaris của Mỹ mới đây đã công bố những thay đổi mà họ dự định thực hiện đối với dòng xe Slingshot cho năm sản xuất 2026.