Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giải mã bí mật đầu tượng 1.800 tuổi tìm thấy ở pháo đài La Mã

Kho tri thức

Giải mã bí mật đầu tượng 1.800 tuổi tìm thấy ở pháo đài La Mã

Phần đầu của một bức tượng bằng đất nung đã được tìm thấy tại tàn tích của một pháo đài La Mã dọc theo bức tường Hadrian ở Anh.

Tâm Anh (theo ATI)
Được làm bằng đất nung và có niên đại khoảng 1.800 năm, phần đầu của bức tượng bằng đất nung có chiều dài 7,6 cm, rộng 6,3 cm có những đặc điểm thô sơ và có khả năng là tác phẩm của một người nghiệp dư thiếu kinh nghiệm. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Được làm bằng đất nung và có niên đại khoảng 1.800 năm, phần đầu của bức tượng bằng đất nung có chiều dài 7,6 cm, rộng 6,3 cm có những đặc điểm thô sơ và có khả năng là tác phẩm của một người nghiệp dư thiếu kinh nghiệm. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Phần đầu của bức tượng bằng đất nung trên được tìm thấy tại tàn tích của một pháo đài La Mã dọc theo bức tường Hadrian ở Anh vào tháng 6/2025. Hai tình nguyện viên Rinske de Kok và Hilda Gribbin đã tìm thấy hiện vật này. Bức tường Hadrian là một tiền đồn quân sự quan trọng trong thời La Mã, đánh dấu biên giới phía bắc của đế chế hùng mạnh một thời này. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Phần đầu của bức tượng bằng đất nung trên được tìm thấy tại tàn tích của một pháo đài La Mã dọc theo bức tường Hadrian ở Anh vào tháng 6/2025. Hai tình nguyện viên Rinske de Kok và Hilda Gribbin đã tìm thấy hiện vật này. Bức tường Hadrian là một tiền đồn quân sự quan trọng trong thời La Mã, đánh dấu biên giới phía bắc của đế chế hùng mạnh một thời này. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Theo các nhà nghiên cứu, phần đầu của bức tượng có những đặc điểm không đồng nhất, dường như được làm bởi một người nghiệp dư. Nó có khả năng được sử dụng như một vật phẩm cúng tế tôn giáo. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Theo các nhà nghiên cứu, phần đầu của bức tượng có những đặc điểm không đồng nhất, dường như được làm bởi một người nghiệp dư. Nó có khả năng được sử dụng như một vật phẩm cúng tế tôn giáo. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Các chuyên gia nghi ngờ bức tượng trên được tạo ra như một bản sao của một tác phẩm khác nổi tiếng hơn đã được tìm thấy gần đó hơn một thế kỷ trước. Phát hiện mới này do đó mang lại những hiểu biết mới về lịch sử tôn giáo và văn hóa tại Bức tường Hadrian và Pháo đài Magna của người La Mã. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Các chuyên gia nghi ngờ bức tượng trên được tạo ra như một bản sao của một tác phẩm khác nổi tiếng hơn đã được tìm thấy gần đó hơn một thế kỷ trước. Phát hiện mới này do đó mang lại những hiểu biết mới về lịch sử tôn giáo và văn hóa tại Bức tường Hadrian và Pháo đài Magna của người La Mã. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Phần đầu của bức tượng có những đường nét dường như mô tả khuôn mặt của một phụ nữ nhưng có vài đặc điểm khá bất thường. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Phần đầu của bức tượng có những đường nét dường như mô tả khuôn mặt của một phụ nữ nhưng có vài đặc điểm khá bất thường. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Nhóm nghiên cứu cho hay phần đầu của bức tượng bị vỡ ở dưới mũi, có kiểu tóc tết bốn lọn rẽ ngôi giữa và các đường nét trên khuôn mặt kỳ lạ, không đối xứng. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Nhóm nghiên cứu cho hay phần đầu của bức tượng bị vỡ ở dưới mũi, có kiểu tóc tết bốn lọn rẽ ngôi giữa và các đường nét trên khuôn mặt kỳ lạ, không đối xứng. Ảnh: The Vindolanda Trust.
Từ đó, các chuyên gia cho rằng, bức tượng trông giống "được làm một cách thô sơ" và có lẽ không phải do một người thợ có tay nghề cao tạo ra để trao đổi hay mua bán. Thay vào đó, hiện vật này rất có thể nó được làm tại địa phương. Ảnh: Carole Raddato (CC BY-NC-SA).
Từ đó, các chuyên gia cho rằng, bức tượng trông giống "được làm một cách thô sơ" và có lẽ không phải do một người thợ có tay nghề cao tạo ra để trao đổi hay mua bán. Thay vào đó, hiện vật này rất có thể nó được làm tại địa phương. Ảnh: Carole Raddato (CC BY-NC-SA).
Mặc dù những bức tượng đầu người bằng đất nung hiếm khi được tìm thấy ở Anh nhưng chúng lại khá phổ biến ở những nơi khác. Các nhà khảo cổ nghi ngờ chúng là những vật phẩm cúng tế được sử dụng cho mục đích tôn giáo. Ảnh: Carole Raddato (CC BY-SA).
Mặc dù những bức tượng đầu người bằng đất nung hiếm khi được tìm thấy ở Anh nhưng chúng lại khá phổ biến ở những nơi khác. Các nhà khảo cổ nghi ngờ chúng là những vật phẩm cúng tế được sử dụng cho mục đích tôn giáo. Ảnh: Carole Raddato (CC BY-SA).
Tuy nhiên, danh tính của người phụ nữ vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ bà có thể là một nhân vật hoàng gia hoặc một nữ thần. Để tìm ra câu trả lời chính xác, họ nỗ lực tìm kiếm những bức tượng tương tự có từ thời La Mã rồi so sánh với những pho tượng đầu người tìm thấy ở Bức tường Hadrian. Ảnh: Carole Raddato (CC BY-NC-SA).
Tuy nhiên, danh tính của người phụ nữ vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ bà có thể là một nhân vật hoàng gia hoặc một nữ thần. Để tìm ra câu trả lời chính xác, họ nỗ lực tìm kiếm những bức tượng tương tự có từ thời La Mã rồi so sánh với những pho tượng đầu người tìm thấy ở Bức tường Hadrian. Ảnh: Carole Raddato (CC BY-NC-SA).
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#bức tượng bằng đất nung #bức tượng #La Mã #bức tường Hadrian

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT