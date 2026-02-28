Giải mã bí mật đầu tượng 1.800 tuổi tìm thấy ở pháo đài La Mã

Phần đầu của một bức tượng bằng đất nung đã được tìm thấy tại tàn tích của một pháo đài La Mã dọc theo bức tường Hadrian ở Anh.