Giải trí - Giới trẻ

Hot girl Tammy Phạm ‘xả kho’ loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ Tết tại Thái Lan

Hot girl Tammy Phạm đốn tim fan với visual trong veo và thần thái sang chảnh trong chuyến du xuân tại xứ chùa Vàng.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hot girl Tammy Phạm đã khiến netizen không khỏi trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh du xuân đầy rạng rỡ. Cô nàng mở bát năm mới bằng dòng trạng thái đầy hào hứng: "Post đầu tiên rì viu Tết 2026". (Ảnh: IGNV)
Địa điểm được cô nàng lựa chọn cho chuyến xuất hành đầu năm chính là Thái Lan - xứ sở chùa Vàng xinh đẹp. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Tammy Phạm xuất hiện với diện mạo vô cùng xinh đẹp và thanh lịch. Cô lựa chọn bộ trang phục tone màu xanh bơ dịu mắt, thiết kế lệch vai hiện đại nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, phù hợp với không gian linh thiêng. (Ảnh: IGNV)
Check-in tại một vị trí đắc địa nhìn thẳng ra đại tượng Phật vàng khổng lồ (Wat Paknam Phasicharoen) nổi tiếng tại Bangkok, Tammy Phạm khéo léo khoe trọn visual "không góc chết". (Ảnh: IGNV)
Dù là lúc tạo dáng dịu dàng với đôi tay chắp thành kính hay những khoảnh khắc khoe góc nghiêng thần thánh, hot girl sinh năm 2001 vẫn toát lên vẻ ngọt ngào, tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ đi một mình, Tammy Phạm còn đăng tải hình ảnh thân thiết bên hội bạn thân. Cả nhóm cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch đầu năm, cho thấy một kỳ nghỉ Tết 2026 đầy niềm vui và sự gắn kết. (Ảnh: IGNV)
Chuyến đi Thái Lan lần này không chỉ là dịp để Tammy nghỉ ngơi sau một năm làm việc chăm chỉ mà còn là cách cô "nạp năng lượng" để chuẩn bị cho những dự án bùng nổ hơn trong năm 2026. (Ảnh: IGNV)
Với xuất phát điểm là một hot TikToker sở hữu lượng theo dõi khủng, Tammy không ngừng làm mới hình ảnh, thoát khỏi cái mác "hot girl mạng" để hướng tới hình mẫu một KOL có sức ảnh hưởng tích cực. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, cô nàng thường đăng tải những khoảnh khắc trong cuộc sống, nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Tammy Phạm trong chuyến du lịch Tết. (Video: IGNV)
#Tammy Phạm #du lịch Thái Lan #Tết 2026 #hot girl #KOL #hot girl tammy phạm

