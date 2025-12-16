Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hộp sọ giống hình khối lập phương cổ đại khiến chuyên gia 'rối não'

Kho tri thức

Hộp sọ giống hình khối lập phương cổ đại khiến chuyên gia 'rối não'

Các nhà khảo cổ đã khai quật một hộp sọ giống hình khối lập phương cổ đại ở Mexico. Phát hiện này hé lộ cuộc sống của con người cách đây khoảng 1.400 năm.

Tâm Anh (theo Livescience, Mail Online)
Theo các chuyên gia từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia (INAH), hộp sọ giống hình khối lập phương thuộc về một người đàn ông qua đời khi trên 40 tuổi. Người này sống ở Mexico trong khoảng thời gian từ năm 400 - 900. Ảnh: INAH.
Theo các chuyên gia từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia (INAH), hộp sọ giống hình khối lập phương thuộc về một người đàn ông qua đời khi trên 40 tuổi. Người này sống ở Mexico trong khoảng thời gian từ năm 400 - 900. Ảnh: INAH.
Hộp sọ trên được các nhà khảo cổ phát hiện khi tiến hành cuộc khai quật tại địa điểm khảo cổ Balcón de Montezuma ở vùng núi phía bắc Huasteca thuộc bang Tamaulipas, Mexico. Ảnh: INAH.
Hộp sọ trên được các nhà khảo cổ phát hiện khi tiến hành cuộc khai quật tại địa điểm khảo cổ Balcón de Montezuma ở vùng núi phía bắc Huasteca thuộc bang Tamaulipas, Mexico. Ảnh: INAH.
Thông qua phân tích xương và răng, nhóm nghiên cứu xác định người đàn ông này sinh ra, lớn lên và qua đời tại vùng Huasteca. Họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy ông từng di chuyển hoặc sống ở vùng khác. Ảnh: INAH.
Thông qua phân tích xương và răng, nhóm nghiên cứu xác định người đàn ông này sinh ra, lớn lên và qua đời tại vùng Huasteca. Họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy ông từng di chuyển hoặc sống ở vùng khác. Ảnh: INAH.
Nhóm nghiên cứu cho biết thêm rằng phát hiện này là "chưa từng có" ở khu vực này trên thế giới bởi vì đây là hộp sọ bị biến dạng thành hình lập phương "độc nhất vô nhị" từng được tìm thấy gần Huasteca. Ảnh: INAH.
Nhóm nghiên cứu cho biết thêm rằng phát hiện này là "chưa từng có" ở khu vực này trên thế giới bởi vì đây là hộp sọ bị biến dạng thành hình lập phương "độc nhất vô nhị" từng được tìm thấy gần Huasteca. Ảnh: INAH.
Hình dạng độc đáo của hộp sọ này là kết quả của việc cố ý làm biến dạng sọ - phương pháp mà người ta dùng các tấm ván phẳng và băng ép vào đầu mềm của trẻ sơ sinh trong nhiều năm để tạo hình hộp sọ theo ý muốn. Ảnh: INAH.
Hình dạng độc đáo của hộp sọ này là kết quả của việc cố ý làm biến dạng sọ - phương pháp mà người ta dùng các tấm ván phẳng và băng ép vào đầu mềm của trẻ sơ sinh trong nhiều năm để tạo hình hộp sọ theo ý muốn. Ảnh: INAH.
Việc làm biến dạng hộp sọ được tiến hành mà không gây đau đớn bởi vì xương sọ của trẻ sơ sinh mềm, rất dễ uốn nắn, cho phép các gia đình dần dần định hình lại hình dáng phần đầu như một phong tục văn hóa. Ảnh: INAH.
Việc làm biến dạng hộp sọ được tiến hành mà không gây đau đớn bởi vì xương sọ của trẻ sơ sinh mềm, rất dễ uốn nắn, cho phép các gia đình dần dần định hình lại hình dáng phần đầu như một phong tục văn hóa. Ảnh: INAH.
Các chuyên gia tin rằng tập tục làm biến dạng hộp sọ được một số nền văn minh thực hiện để thể hiện vẻ đẹp, địa vị xã hội, thậm chí là sự kết nối tâm linh trong các xã hội cổ đại. Ảnh: INAH.
Các chuyên gia tin rằng tập tục làm biến dạng hộp sọ được một số nền văn minh thực hiện để thể hiện vẻ đẹp, địa vị xã hội, thậm chí là sự kết nối tâm linh trong các xã hội cổ đại. Ảnh: INAH.
Hộp sọ giống hình khối mới phát hiện đã khiến các nhà nghiên cứu "bối rối" vì người đàn ông này là người duy nhất trải qua thủ thuật này ở Tamaulipas. Ảnh: INAH.
Hộp sọ giống hình khối mới phát hiện đã khiến các nhà nghiên cứu "bối rối" vì người đàn ông này là người duy nhất trải qua thủ thuật này ở Tamaulipas. Ảnh: INAH.
Những hộp sọ có hình giống khối lập phương, với phần đỉnh phẳng tạo nên hình dáng vuông vức, thường được tìm thấy ở những địa điểm xa xôi như El Zapotal ở Veracruz và các khu định cư rải rác của người Maya ở đông nam Mexico. Ảnh: INAH.
Những hộp sọ có hình giống khối lập phương, với phần đỉnh phẳng tạo nên hình dáng vuông vức, thường được tìm thấy ở những địa điểm xa xôi như El Zapotal ở Veracruz và các khu định cư rải rác của người Maya ở đông nam Mexico. Ảnh: INAH.
Những hộp sọ có hình giống khối lập phương, với phần đỉnh phẳng tạo nên hình dáng vuông vức, thường được tìm thấy ở những địa điểm xa xôi như El Zapotal ở Veracruz và các khu định cư rải rác của người Maya ở đông nam Mexico. Ảnh: INAH.
Những hộp sọ có hình giống khối lập phương, với phần đỉnh phẳng tạo nên hình dáng vuông vức, thường được tìm thấy ở những địa điểm xa xôi như El Zapotal ở Veracruz và các khu định cư rải rác của người Maya ở đông nam Mexico. Ảnh: INAH.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo Livescience, Mail Online)
#Khám phá hộp sọ hình khối lập phương cổ đại #Phát hiện độc đáo tại Mexico #hộp sọ #khảo cổ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT