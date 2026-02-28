Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/3: Ma Kết bớt đa nghi, Sư Tử tài lộc tốt

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/3: Ma Kết bớt đa nghi, Sư Tử tài lộc tốt

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/3, Ma Kết nên thả lỏng, tránh tự tạo áp lực không đáng có. Sư Tử chứng tỏ được thực lực, tài lộc thăng hoa.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc không muốn đắc tội người khác nhưng thực tế thường không như vậy, vì nhiệm vụ cũng đành phải thế thôi. Sự nghiệp: Vẫn ổn, nơi công sở bớt bảo thủ, vì công việc có một số việc bắt buộc phải làm, muốn trốn cũng không trốn được, chi bằng thành thật đối mặt thì hơn. Tài lộc: Tạm được, đầu tư quản lý tài chính tuân thủ quy tắc làm dự án là được, không có chuyện lớn gì xuất hiện không cần lo lắng. Tình cảm: Tạm ổn, trong mối quan hệ thân mật đừng chỉ nhìn vào vấn đề tiểu tiết, trước tiên đảm bảo phương hướng lớn không sao là được rồi. Sức khỏe: Vẫn ổn, chú ý bổ sung vitamin là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu bớt lo những việc không liên quan đến mình, ngoài lãng phí tinh lực ra chẳng có lợi ích gì. Sự nghiệp: Bình thường, khi làm việc thiết thực làm việc là quan trọng, bạn không có thời gian dành cho chuyện phiếm, dự án trong tay cần phải lo liệu, nếu vẫn chưa có cách hay thì tình hình có thể tiếp tục xấu đi. Tài lộc: Bình thường, đầu tư quản lý tài chính nên tìm kiếm nhiều lời khuyên hữu ích và sự hỗ trợ, tranh thủ thời gian làm tốt dự án thì hơn. Tình cảm: Bình thường, cả hai bên đều sẽ chủ động trao đi giá trị cảm xúc, tôn trọng lẫn nhau là nền tảng để chung sống tốt. Sức khỏe: Bình thường, cảm xúc vẫn coi là ổn định.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử cảm thấy làm việc khó thúc đẩy, cứ cuống lên cũng chẳng có cách hay nào. Sự nghiệp: Hơi yếu, trong công việc giữ kiên nhẫn rất quan trọng, khó khăn xuất hiện là chuyện thường sốt ruột cũng vô dụng, ngoài việc tự mình nghĩ cách cũng phải chủ động tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài không thể cứ ngồi chờ. Tài lộc: Bình thường, cần tranh thủ thời gian tìm ra vấn đề tồn tại của dự án, chỉ có giải quyết rồi mới có thể cải thiện thu nhập. Tình cảm: Hơi yếu, bạn và đối phương ở bên nhau đừng vì chuyện nhỏ mà cãi vã, chuyện nói không thông chi bằng cứ gác lại trước đã. Sức khỏe: Hơi yếu, cảm giác lo âu hơi nhiều.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải thường sẽ vì quá đắm chìm vào việc nào đó, người nào đó mà bỏ lỡ những chuyện khác. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc đầu tư công sức là chuyện tốt nhưng phải xem hoàn cảnh, xử lý nhiệm vụ quan trọng trước rồi hãy nói, đừng chiếm dụng lượng lớn thời gian cuối cùng việc chính chưa làm khiến cấp trên và khách hàng sốt ruột thì không tốt đâu. Tài lộc: Bình thường, nên tìm hiểu thêm vài phương pháp tăng thu giảm chi mới đừng quá cứng nhắc thì hơn. Tình cảm: Bình thường, nửa kia cần bạn quan tâm nhiều hơn, nếu không thể hiện ra sẽ không có cảm giác an toàn. Sức khỏe: Bình thường, cẩn thận vấn đề đau đầu.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử suy xét vấn đề khá toàn diện, sẽ chủ động tham khảo ý kiến chuyên môn. Sự nghiệp: Khá tốt, nơi công sở dễ gặp cấp trên hoặc khách hàng đòi hỏi cao, bạn phải dùng thực lực chuyên môn để thuyết phục đối phương, không cần phải sợ hãi gì cả cứ mạnh dạn thể hiện trình độ chuyên môn là được. Tài lộc: Vẫn tốt, đầu tư gặp dự án lợi nhuận cao, quản lý tài chính cần lý trí, tránh bắt tay vào các dự án quá phức tạp. Tình cảm: Khá tốt, trong mối quan hệ thân mật cần chú ý thái độ nói chuyện của mình, đối việc không đối người mới tốt. Sức khỏe: Tạm ổn, trạng thái tinh thần khá thoải mái.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ làm việc hơi thích lười biếng, dễ tiêu hao thời gian và tinh lực quý giá trong việc "câu giờ". Sự nghiệp: Bình thường, nơi công sở làm việc thích qua loa đại khái thì nên để tâm chút đi, bị cấp trên và khách hàng phê bình thì không hay đâu, hành xử thảo suất sẽ không nhận được dự án tốt để làm. Tài lộc: Bình thường, đầu tư quản lý tài chính ra quyết định khá cẩn thận, nhưng vẫn có tình huống suy xét không chu toàn xuất hiện. Tình cảm: Tạm ổn, đối phương đa phần có thể cung cấp sự ủng hộ về mặt cảm xúc cho mình, đừng cảm thấy không quan trọng mà đối đãi tùy tiện. Sức khỏe: Bình thường, vận động nhiều có thể giảm bớt cảm xúc tiêu cực.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình có thể sắp xếp tốt thời gian của mình, làm việc không còn gấp gáp như vậy nữa. Sự nghiệp: Vẫn tốt, nơi công sở làm việc cũng không thể hoàn hảo, có chút tiếc nuối xuất hiện mới là hiện tượng bình thường, chỉ cần dụng tâm bỏ công sức rồi thì cái khác cũng đừng so đo, có thể đạt được mục tiêu cơ bản là tốt rồi. Tài lộc: Tạm ổn, cắt giảm chi tiêu có thể cải thiện tình hình kinh tế, chuyện nhỏ tích lũy lại có thể tiết kiệm được không ít. Tình cảm: Tạm ổn, đôi bên đều đang tích cực duy trì mối quan hệ phát triển, điểm cần chú ý quả thực không ít. Sức khỏe: Vẫn tốt, trạng thái tổng thể vẫn được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp sẽ tìm được việc hứng thú để làm, không có cảm giác mờ mịt bất lực gì. Sự nghiệp: Hơi tốt, trong chốn công sở làm việc có kế hoạch của riêng mình, chỉ cần đi theo mục tiêu không phân tâm cơ bản đều có thể có thành tích tốt, tâm thái càng kiên định càng tốt. Tài lộc: Khá tốt, làm dự án không thể sốt ruột, tìm chuẩn mục tiêu kiên trì bền bỉ là được rồi. Tình cảm: Hơi tốt, nửa kia sẽ chủ động chia sẻ một số chuyện, đừng không hứng thú mà nên tích cực phản hồi thì hơn. Sức khỏe: Vẫn tốt, hoạt động nhiều bớt ở nhà mới có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã làm việc đa phần có thể có kết quả tốt, cũng sẽ nhận được sự tôn trọng và ủng hộ tương ứng. Sự nghiệp: Không tồi, trong công việc khả năng gặp quý nhân lớn, có điều đối phương yêu cầu nhiều cần đáp ứng từng điều một không thể có cách làm qua loa, nghiêm túc thực hiện đến nơi đến chốn mới có thể đạt được thành tích tốt. Tài lộc: Khá tốt, đầu tư quản lý tài chính trong tay có không ít dự án có thể làm, chỉ là cần cân nhắc một chút rồi hãy hành động. Tình cảm: Hơi tốt, nửa kia sẽ không chủ động can thiệp chuyện của mình, nhưng nếu bạn cầu cứu sẽ giúp đỡ. Sức khỏe: Vẫn tốt, tinh khí thần đầy đủ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết bớt chút tâm lý xoắn xuýt nghĩ nhiều chuyện vui vẻ thì hơn. Sự nghiệp: Hơi yếu, trong chốn công sở hành xử không thể chỉ biết tự dọa mình, hoặc là quá mức lo âu sợ thất bại, không có chuyện gì không qua được trời cũng không sập xuống, chi bằng buông tay đánh cược một lần thì hơn. Tài lộc: Hơi yếu, áp lực kinh tế lớn, không có cách hay nào để tăng thu giảm chi. Tình cảm: Bình thường, mối quan hệ thân mật dễ rơi vào sự nghi ngờ, lo lắng đối phương làm chuyện gì không nói cho mình biết. Sức khỏe: Hơi yếu, bớt ăn uống quá độ cẩn thận dị ứng là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình thích môi trường yên tĩnh ở một mình an tâm hơn. Sự nghiệp: Vẫn ổn, trong công việc thích một mình làm việc, không muốn người khác xen vào nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng khá ít can thiệp người khác làm việc thế nào, cảm thấy đôi bên đừng quấy rầy nhau là tốt nhất. Tài lộc: Vẫn ổn, đầu tư quản lý tài chính chú ý đề phòng lừa đảo là được, chuyện không nắm chắc không hiểu rõ thì tốt nhất đừng làm. Tình cảm: Tạm ổn, cả hai đều không có tình huống khó chung sống nào, có việc thì nói bớt dài dòng là được. Sức khỏe: Vẫn ổn, bớt ăn uống quá độ nên dưỡng sinh nhiều hơn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư luôn có một số việc cần bạn đích thân sắp xếp, muốn trốn tìm sự thanh tịnh là chuyện không thể. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc có không ít việc cần tự thân vận động, cứ làm theo ý tưởng của mình là được cũng đừng nghĩ đến chuyện bớt việc lười biếng, thực tế chút làm việc chăm chỉ thì hơn. Tài lộc: Bình thường, sự phát triển của dự án cần thời gian, trong ngắn hạn là không nhìn thấy thu nhập gì đâu. Tình cảm: Bình thường, hai người chung sống đừng câu nệ chuyện nhỏ, cơ bản có thể giữ sự nhất quán là được rồi. Sức khỏe: Bình thường, nghĩ nhiều chuyện vui vẻ là được.
