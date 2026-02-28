Hà Nội

Sân bay Changi tốt nhất thế giới hiện đại cỡ nào?

Sân bay Changi tốt nhất thế giới hiện đại cỡ nào?

Sân bay Changi (Singapore) là một trong những cảng hàng không hiện đại và được đánh giá tốt nhất thế giới.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo Airport Technology, Changi của Singapore được coi là hình mẫu điển hình về sân bay trung chuyển. Dự án sân bay Changi được quyết định xây dựng từ năm 1975 để thay sân bay Paya Lebar quá tải. Ảnh: Architecturaldigest
Không chỉ là một trạm trung chuyển hàng không, sân bay Changi còn là điểm đến với trải nghiệm đẳng cấp. Ảnh: Architecturaldigest
Changi liên tục được vinh danh với các giải thưởng danh giá về chất lượng dịch vụ, kiến trúc và sự tiện nghi. Ảnh: Getty Images
Năm 2025, sân bay Changi của Singapore thiết lập kỷ lục mới khi lần thứ 13 liên tiếp giành danh hiệu "sân bay tốt nhất thế giới" do Skytrax. Ảnh: Getty Images
Bất cứ ai đến sân bay Changi đều ấn tượng với hình ảnh tòa nhà đa năng trung tâm, nơi khu rừng nhiệt đới trong nhà nhiều tầng bao quanh một thác nước đổ xuống qua một lỗ tròn trên trần kính cao 40 mét. Ảnh: Getty Images
Sân bay Changi còn có một trung tâm thương mại kết hợp, biến nơi đây thành một khu phức hợp giải trí và mua sắm khổng lồ mang tên Jewel Changi. Ảnh: Getty Images
Với kiến trúc mái vòm bằng kính độc đáo, những khu vườn xanh mướt và hàng trăm cửa hàng, nhà hàng, Jewel Changi trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Changi Airport
Tại sân bay Changi ở Singapore, các tấm ốp tường bằng vữa có vân sọc và các tấm trần bằng nhôm đục lỗ hình đám mây gợi lên hình ảnh thiên nhiên trong nhà ga số 2 rộng hơn 120.000 mét vuông. Ảnh: Interiordesign
Lối vào chính của nhà ga được lát bằng những phiến đá thạch anh, hai bên là các thiết bị làm thủ tục tự động. Ảnh: Interiordesign
Sân bay Changi ứng dụng hệ thống Hành trình nhanh chóng và liền mạch (FAST) cho phép hành khách tự động ký gửi hành lý, qua cổng xuất nhập cảnh và lên máy bay hoàn toàn bằng nhận diện khuôn mặt, không cần dùng đến hộ chiếu. Ảnh: Interiordesign
Việc tự động hóa giúp giảm 40% thời gian xếp hàng. Qua đó, sân bay tiết kiệm được nguồn kinh phí khổng lồ từ việc cắt giảm nhân sự kiểm soát thủ công. Ảnh: Changi Airport
Năm 2025, sân bay Changi phục vụ gần 70 triệu lượt khách, kết nối hơn 170 thành phố trên toàn cầu và nằm trong nhóm sân bay bận rộn nhất thế giới về lượng ghế cung ứng. Ảnh: Changi Airport
Nếu tính tổng các dự án đã hoàn thành và dự án đang triển khai, tổng giá trị đầu tư sân bay Changi ước tính khoảng 15-20 tỷ USD. Ảnh: Changi Airport
