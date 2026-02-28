Hà Nội

Sơn tra nở trắng Nậm Nghiệp, hút dân mê xê dịch lên vùng cao săn hoa

Giữa độ cao hơn 2.000m, bản Nậm Nghiệp (Ngọc Chiến, Sơn La) vào xuân phủ trắng hoa sơn tra. Vẻ đẹp nguyên sơ đang hút du khách mê trải nghiệm vùng cao.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm ở độ cao khoảng 2.000 – 2.500m, bản Nậm Nghiệp nép mình dưới chân núi Tà Chì Nhù một trong những đỉnh núi cao và nổi tiếng của Tây Bắc. Ảnh: Vananh Nguyen
Mỗi dịp đầu xuân, nơi đây lại bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi của hoa sơn tra, loài hoa đặc trưng của vùng núi cao Sơn La. Ảnh: Vananh Nguyen
Không rực rỡ như đào, mận, hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng cuốn hút, bung nở trên những sườn đồi, len lỏi quanh bản làng, phủ trắng cả không gian núi rừng. Chính vẻ đẹp nguyên sơ ấy đã khiến Nậm Nghiệp trở thành điểm đến mới được nhiều tín đồ xê dịch tìm về mỗi mùa xuân. Ảnh: Vananh Nguyen
Ngọc Chiến cũng được xác lập kỷ lục là vùng có diện tích hoa sơn tra lớn nhất Việt Nam, với nhiều cây cổ thụ tuổi đời từ 300 – 500 năm, tạo nên quần thể sinh thái độc đáo hiếm nơi nào có được. Ảnh: Vananh Nguyen
Với đồng bào Mông, sơn tra không chỉ là loài hoa đẹp mà còn là cây sinh kế. Từ bao đời nay, loài cây này được trồng trên các triền núi cao để phủ xanh đất trống, giữ đất và cải thiện đời sống. Ảnh: Vananh Nguyen
Đến mùa thu, từ tháng 9 đến tháng 10, sơn tra cho quả. Mỗi năm, người dân thu về hơn 3.000 tấn quả tươi, chế biến thành nhiều sản phẩm đặc trưng như rượu táo mèo, siro, mứt hay dược liệu. Nhờ đó, sơn tra được xem như “cây thoát nghèo” của nhiều hộ dân vùng cao. Ảnh: Vananh Nguyen
Những năm gần đây, khi du khách bắt đầu tìm về nhiều hơn, người dân Nậm Nghiệp cũng từng bước làm quen với du lịch cộng đồng. Không ồn ào, không dịch vụ hóa mạnh, nơi đây vẫn giữ nguyên nét mộc mạc của bản vùng cao. Ảnh: Nung Ly's
Du khách đến Nậm Nghiệp thường chọn ở homestay, sinh hoạt cùng người bản địa, thưởng thức món ăn dân dã và trải nghiệm nhịp sống chậm rãi. Giá lưu trú khá dễ chịu, chỉ từ khoảng 120.000 đồng mỗi đêm, phù hợp với du khách trẻ hoặc người thích du lịch tiết kiệm. Ảnh: Vananh Nguyen
Ngoài ngắm hoa, nhiều người còn kết hợp trekking Tà Chì Nhù, săn mây, chụp ảnh mùa xuân hay khám phá văn hóa Mông bản địa. Ảnh: Vananh Nguyen
Không náo nhiệt như các điểm du lịch nổi tiếng, Nậm Nghiệp hấp dẫn bởi sự nguyên sơ hiếm gặp. Ở đó có sắc trắng sơn tra dịu dàng, có mái nhà gỗ lặng im giữa núi, có con đường đất quanh co và những buổi chiều bảng lảng khói bếp. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
