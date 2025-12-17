Phát hiện di tích đất son 18.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Trong cuộc khai quật tại di chỉ Fodongdi, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều di tích đất son có niên đại khoảng 18.000 năm tuổi.

Qua nghiên cứu, các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc nhận định việc phát hiện những di tích đất son ở di chỉ Fodongdi, tỉnh Vân Nam cho thấy con người thời tiền sử sử dụng linh hoạt các nguồn tài nguyên đá trong giai đoạn cuối Kỳ băng hà, bao gồm cả những hoạt động mang tính nghi lễ.

Trong đợt khai quật tại di chỉ Fodongdi, các nhà khảo cổ tìm thấy một số lượng lớn di vật đất son, trong đó có 27 hiện vật mang dấu vết chế tác rõ ràng.

Nhà nghiên cứu Gao Feng thuộc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học Vân Nam đồng thời là nhân vật chủ chốt của dự án cho biết đã quan sát thấy bề mặt đá có "các mặt mài, vết đập và bề mặt được đánh bóng".

Theo nhà nghiên cứu Gao Feng, người xưa đã sử dụng đất son với "nhiều công dụng" khác nhau. Ông cho biết các vật liệu này có thể liên quan đến nghi lễ hoặc các hoạt động như vẽ tranh, trang trí cơ thể hoặc sản xuất đồ da.

Những di tích đất son được phát hiện cũng cho thấy vật liệu đá tự nhiên thời tiền sử có các yếu tố phong phú và đa dạng. Các chuyên gia đã kiểm tra, phân tích các di vật đất son tìm thấy ở di chỉ Fodongdi và chia chúng thành 3 nhóm chính bao gồm: loại giàu canxi, loại có hàm lượng sắt và đất sét cao, và loại giàu sắt.

Các di vật đất son trên nằm rải rác trên một phạm vi rộng khắp các tầng văn hóa khác nhau tại di chỉ Fodongdi. Điều này cho thấy con người thời tiền sử có những sở thích cụ thể khi lựa chọn đất son và đã so sánh dựa trên kết cấu.

Những di tích đất son 18.000 năm tuổi mới được khai quật ở Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Courtesy of IVPP.

Nhà nghiên cứu Xu Jingwen tại Viện Cổ sinh vật học và Cổ nhân học động vật có xương sống thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết trong giai đoạn đầu, con người chủ yếu sử dụng loại đất son giàu sắt và đất sét. Ở các giai đoạn sau, tỷ lệ sử dụng các loại giàu canxi và giàu sắt tăng lên.

Thông qua các phân tích khoa học, các chuyên gia phát hiện ra rằng, con người thời tiền sử ưu tiên khai thác các nguồn đất son dễ tiếp cận, hình thành mô hình thu thập phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương. So sánh mẫu đất son với mẫu địa chất khu vực cho thấy sự tương đồng về đặc điểm thạch học.

Điều này càng cho thấy vùng đồng bằng ngập lũ sông Nam Định - một nhánh lớn của sông Nữ Giang - là nguồn cung cấp vật liệu quan trọng cho cư dân tiền sử tại khu vực.