Xác tàu ngầm chìm năm 1989 rò rỉ vật liệu phóng xạ dưới đáy biển Na Uy

Theo các chuyên gia, xác tàu ngầm K-278 Komsomolets chìm năm 1989 đang rò rỉ vật liệu phóng xạ ở dưới đáy biển sâu của Na Uy.

Nhà sinh thái phóng xạ biển Justin Gwynn tại Cơ quan An toàn Bức xạ và Hạt nhân Na Uy dẫn đầu nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu từ cuộc khảo sát chi tiết về xác tàu ngầm K-278 Komsomolets. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tàu ngầm đang rò rỉ phóng xạ theo từng đợt vào vùng nước sâu và tối tăm dưới đáy Biển Na Uy.

Tháng 4/1989, tàu ngầm K-278 Komsomolets của Liên Xô chìm xuống độ sâu 1.680m sau một vụ hỏa hoạn. Con tàu chìm cùng với một lò phản ứng hạt nhân và hai quả ngư lôi hạt nhân. Hầu hết thủy thủ đoàn thiệt mạng trong thảm kịch tồi tệ này.

Trong khi các quả ngư lôi vẫn được niêm phong, lò phản ứng hạt nhân trên xác tàu ngầm K-278 Komsomolets đang xuống cấp, định kỳ thải ra những luồng vật chất phóng xạ có thể nhìn thấy được vào nước.

"Việc rò rỉ vật liệu phóng xạ từ lò phản ứng đã diễn ra hơn 30 năm nhưng có rất ít bằng chứng về sự tích tụ hạt nhân phóng xạ trong môi trường xung quanh xác tàu vì các chất phóng xạ thoát ra nhanh chóng bị pha loãng trong nước biển", nhóm nghiên cứu cho biết.

Tàu ngầm K-278 Komsomolets đang rò rỉ phóng xạ khi chìm ở độ sâu 1.680m. Ảnh: Gwynn et al., PNAS, 2026.

Việc giám sát liên tục xác tàu K-278 Komsomolets từ những năm 1990 đã chỉ ra hiện tượng rò rỉ phóng xạ không liên tục. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy tàu ngầm bị hư hại đáng kể, thân tàu bị nứt toác và nước biển đã tiếp xúc với hai ngư lôi hạt nhân.

Nghiên cứu mới đây cũng phát hiện quá trình rò rỉ phóng xạ không liên tục mà xảy ra theo từng đợt không đều từ một số vị trí cụ thể dọc thân tàu. Mẫu vật thu thập từ luồng vật chất phóng xạ phun ra cho thấy xung quanh tàu, nồng độ stronti và xesi cao hơn 400.000 và 800.000 lần so với mức trung bình ở Biển Na Uy. Nồng độ urani và plutoni cao cũng cho thấy nhiên liệu hạt nhân bên trong lò phản ứng đang bị ăn mòn mạnh.

Tuy nhiên, chỉ cách tàu ngầm vài mét, mức ô nhiễm phóng xạ giảm mạnh, tức các đồng vị phóng xạ đã nhanh chóng phân tán. Ngoài ra, các mẫu bọt biển, san hô, hải quỳ sống trên xác tàu có nồng độ xesi hơi cao nhưng không có dấu hiệu biến dạng hoặc tổn thương rõ ràng nào khác. Lớp trầm tích xung quanh cũng chứa rất ít dấu hiệu ô nhiễm. Trong khi đó, những chỗ bịt kín khoang ngư lôi vẫn còn nguyên vẹn.

Các nhà khoa học nhận định một tàu ngầm bị đắm nằm dưới đáy biển sẽ ngày càng mất độ bền cấu trúc theo thời gian. Vì vậy, tương lai của tàu K-278 Komsomolets vẫn đáng lo ngại. Do con tàu bị chìm ở vùng nước sâu dưới đáy biển - một môi trường rất khó tiếp cận đối với con người và việc sửa chữa ở độ sâu đó đòi hỏi cần phải lên kế hoạch cẩn thận.

>>> Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.