Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Kinh ngạc với loài cá ngậm hàng trăm quả trứng trong miệng để ấp

Ẩn mình trong những hang cát nhỏ dưới đáy biển Caribe, có một loài cá sở hữu một chiến lược duy trì nòi giống hiếm thấy trong thế giới động vật.

Thanh Bình (tổng hợp)

Thoạt nhìn, cá hàm đầu vàng có vẻ là một cư dân biển khá bình thường. Chúng chỉ dài khoảng 8–10 cm, sống gần đáy biển và thường thò đầu khỏi hang cát để quan sát môi trường xung quanh. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là một trong những hành vi sinh sản thú vị nhất thế giới đại dương.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cá hàm đầu vàng, tên khoa học Opistognathus aurifrons, thuộc họ cá hàm (jawfish) và phân bố chủ yếu tại vùng biển Caribe, Vịnh Mexico và khu vực Tây Đại Tây Dương. Loài cá này thường sinh sống trên các rạn san hô hoặc những vùng đáy cát pha vụn san hô ở độ sâu từ vài mét đến vài chục mét.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm nổi bật nhất của chúng nằm ở cấu trúc miệng. Miệng của cá hàm đầu vàng lớn bất thường so với kích thước cơ thể. Hàm dưới dài và linh hoạt giúp chúng dễ dàng tha vật liệu xây dựng hang cũng như thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nhất trong vòng đời: ấp trứng.

Mỗi cá thể dành rất nhiều thời gian để đào và gia cố hang trú ẩn. Chúng dùng miệng nhặt các mảnh vỏ sò, sỏi nhỏ hoặc mảnh san hô chết để củng cố thành hang, tạo nên một "ngôi nhà" đủ chắc chắn giữa nền cát dễ sụp lở. Khi có nguy hiểm, cá sẽ lập tức lao ngược vào hang chỉ trong tích tắc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Mùa sinh sản mới thực sự là lúc cá hàm đầu vàng gây kinh ngạc. Sau khi cá cái đẻ trứng, cá đực sẽ thu toàn bộ khối trứng vào trong miệng. Trong nhiều ngày liên tiếp, cá bố gần như trở thành một "lò ấp di động". Nó liên tục đảo trứng bằng các cử động nhẹ của miệng để đảm bảo trứng nhận đủ oxy và không bị nấm mốc hay ký sinh trùng tấn công.

Việc ngậm trứng kéo dài khiến cá đực gặp không ít khó khăn trong đời sống. Trong thời gian này, chúng ăn ít hơn bình thường và phải liên tục cảnh giác trước các loài săn mồi. Tuy nhiên, đổi lại, tỷ lệ sống sót của trứng tăng lên đáng kể. Đây là một trong những ví dụ nổi bật về tập tính chăm sóc con non của cá biển.

Ngoài hành vi sinh sản độc đáo, cá hàm đầu vàng còn nổi tiếng với vẻ ngoài biểu cảm. Đôi mắt lớn luôn hướng lên trên cùng phần đầu màu vàng ánh kim khiến chúng trông như đang tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Chính đặc điểm này đã biến chúng thành một trong những loài cá cảnh biển được người chơi thủy sinh yêu thích.

Dù nhỏ bé và ít được biết đến hơn các loài cá rạn san hô sặc sỡ, cá hàm đầu vàng lại cho thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc của thế giới đại dương. Trong những hang cát giản dị dưới đáy biển Caribe, những "ông bố tận tụy" này vẫn ngày ngày bảo vệ thế hệ tiếp theo bằng chính chiếc miệng đặc biệt của mình.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Hành vi sinh sản cá hàm đầu vàng #Chiến lược chăm sóc trứng dưới biển #Cấu trúc miệng đặc biệt của cá #Sinh thái cá rạn san hô Caribe #Phát triển loài cá cảnh biển

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật hình thù như sừng hươu tạo nên kỳ quan nhìn thấy từ vũ trụ

Bên dưới làn nước trong xanh của các vùng biển nhiệt đới, những cấu trúc giống cành cây khổng lồ đang âm thầm kiến tạo thế giới.

San hô sừng hươu, thuộc chi Acropora, là một trong những nhóm san hô đá quan trọng nhất trên Trái Đất. Với hơn 150 loài được ghi nhận, Acropora phân bố rộng khắp các đại dương nhiệt đới, từ Biển Đỏ, Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Đây là nhóm san hô đóng vai trò chủ chốt trong việc hình thành và mở rộng các rạn san hô – những hệ sinh thái giàu đa dạng sinh học nhất hành tinh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Điều kỳ diệu của sinh vật chỉ có một tế bào được ví như “cỗ máy sống tí hon”

Trong một giọt nước tưởng chừng bình thường, có thể tồn tại cả một thế giới vi mô đầy những sinh vật nhỏ bé và kỳ diệu.

Một trong những cư dân nổi tiếng nhất của thế giới ấy là trùng đế giày (Paramecium), một nhóm sinh vật đơn bào sống chủ yếu trong môi trường nước ngọt. Dưới kính hiển vi, chúng có hình dạng giống chiếc đế giày, cũng là nguồn gốc của tên gọi quen thuộc trong tiếng Việt.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Động vật vẫn sinh sôi kỳ diệu ở vùng đất lạnh âm 40 độ C

Dưới bầu trời lạnh giá gần như quanh năm, đài nguyên là nơi sự sống tồn tại theo những cách khiến con người không khỏi kinh ngạc.

Khi nhắc đến những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất, nhiều người nghĩ đến sa mạc nóng bỏng hoặc đỉnh núi cao chót vót. Thế nhưng, hệ sinh thái đài nguyên (tundra) cũng thực sự là một trong những nơi có mức độ thử thách cao nhất với sự tồn tại của các loài sinh vật. Trải dài qua các vùng cực của Bắc bán cầu như Alaska, Canada, Greenland, Scandinavia và Siberia, đài nguyên là miền đất có mùa đông kéo dài tới chín tháng, nhiệt độ có thể xuống dưới -40°C và cây cối gần như không thể phát triển thành rừng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới