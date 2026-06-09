Kinh ngạc với loài cá ngậm hàng trăm quả trứng trong miệng để ấp

Ẩn mình trong những hang cát nhỏ dưới đáy biển Caribe, có một loài cá sở hữu một chiến lược duy trì nòi giống hiếm thấy trong thế giới động vật.

Thoạt nhìn, cá hàm đầu vàng có vẻ là một cư dân biển khá bình thường. Chúng chỉ dài khoảng 8–10 cm, sống gần đáy biển và thường thò đầu khỏi hang cát để quan sát môi trường xung quanh. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là một trong những hành vi sinh sản thú vị nhất thế giới đại dương.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cá hàm đầu vàng, tên khoa học Opistognathus aurifrons, thuộc họ cá hàm (jawfish) và phân bố chủ yếu tại vùng biển Caribe, Vịnh Mexico và khu vực Tây Đại Tây Dương. Loài cá này thường sinh sống trên các rạn san hô hoặc những vùng đáy cát pha vụn san hô ở độ sâu từ vài mét đến vài chục mét.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm nổi bật nhất của chúng nằm ở cấu trúc miệng. Miệng của cá hàm đầu vàng lớn bất thường so với kích thước cơ thể. Hàm dưới dài và linh hoạt giúp chúng dễ dàng tha vật liệu xây dựng hang cũng như thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nhất trong vòng đời: ấp trứng.

Mỗi cá thể dành rất nhiều thời gian để đào và gia cố hang trú ẩn. Chúng dùng miệng nhặt các mảnh vỏ sò, sỏi nhỏ hoặc mảnh san hô chết để củng cố thành hang, tạo nên một "ngôi nhà" đủ chắc chắn giữa nền cát dễ sụp lở. Khi có nguy hiểm, cá sẽ lập tức lao ngược vào hang chỉ trong tích tắc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Mùa sinh sản mới thực sự là lúc cá hàm đầu vàng gây kinh ngạc. Sau khi cá cái đẻ trứng, cá đực sẽ thu toàn bộ khối trứng vào trong miệng. Trong nhiều ngày liên tiếp, cá bố gần như trở thành một "lò ấp di động". Nó liên tục đảo trứng bằng các cử động nhẹ của miệng để đảm bảo trứng nhận đủ oxy và không bị nấm mốc hay ký sinh trùng tấn công.

Việc ngậm trứng kéo dài khiến cá đực gặp không ít khó khăn trong đời sống. Trong thời gian này, chúng ăn ít hơn bình thường và phải liên tục cảnh giác trước các loài săn mồi. Tuy nhiên, đổi lại, tỷ lệ sống sót của trứng tăng lên đáng kể. Đây là một trong những ví dụ nổi bật về tập tính chăm sóc con non của cá biển.

Ngoài hành vi sinh sản độc đáo, cá hàm đầu vàng còn nổi tiếng với vẻ ngoài biểu cảm. Đôi mắt lớn luôn hướng lên trên cùng phần đầu màu vàng ánh kim khiến chúng trông như đang tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Chính đặc điểm này đã biến chúng thành một trong những loài cá cảnh biển được người chơi thủy sinh yêu thích.

Dù nhỏ bé và ít được biết đến hơn các loài cá rạn san hô sặc sỡ, cá hàm đầu vàng lại cho thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc của thế giới đại dương. Trong những hang cát giản dị dưới đáy biển Caribe, những "ông bố tận tụy" này vẫn ngày ngày bảo vệ thế hệ tiếp theo bằng chính chiếc miệng đặc biệt của mình.