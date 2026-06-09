Cây liễu - loài cây thơ mộng gắn với cuộc cách mạng trong lịch sử y học

Những cành cây mềm mại rủ xuống mặt nước đã khiến liễu trở thành biểu tượng của thơ ca, nhưng giá trị của loài cây này không dừng lại ở đó.

Ít có loài cây nào xuất hiện nhiều trong thơ ca, hội họa và truyền thuyết như cây liễu. Với những cành mảnh mai đung đưa trong gió như mái tóc dài của một thiếu nữ, liễu từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự dịu dàng, nỗi nhớ và vẻ đẹp trầm lắng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài lãng mạn ấy là một chi thực vật vô cùng đặc biệt với lịch sử tiến hóa, sinh thái và y học đầy thú vị.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Liễu thuộc chi Salix, bao gồm hơn 400 loài cây phân bố chủ yếu ở các vùng ôn đới và cận cực của Bắc bán cầu. Chúng thường phát triển dọc theo bờ sông, hồ và các vùng đất ẩm. Khả năng thích nghi đáng kinh ngạc giúp nhiều loài liễu sinh trưởng được trong điều kiện lạnh giá, ngập nước hoặc trên những vùng đất nghèo dinh dưỡng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của liễu là tốc độ phát triển nhanh. Chỉ cần một cành cây cắm xuống nền đất ẩm, nhiều loài liễu có thể mọc rễ và phát triển thành cây mới. Chính vì vậy, chúng thường được sử dụng để chống xói mòn đất ven sông, ổn định bờ suối và phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái.

Tuy nhiên, điều khiến liễu đi vào lịch sử khoa học lại nằm ở lớp vỏ cây. Từ hàng nghìn năm trước, con người đã nhận thấy nước sắc từ vỏ liễu có thể giúp giảm đau và hạ sốt. Các thầy thuốc cổ đại ở châu Âu, Trung Đông và châu Á đều từng sử dụng loại cây này như một phương thuốc tự nhiên. Đến thế kỷ XIX, các nhà hóa học xác định được hoạt chất salicin trong vỏ liễu. Từ nghiên cứu về hợp chất này, họ đã phát triển axit acetylsalicylic – hoạt chất chính của thuốc aspirin nổi tiếng ngày nay. Có thể nói rằng hàng tỷ viên aspirin được sử dụng trên toàn thế giới có nguồn gốc từ những bí mật hóa học ẩn trong cây liễu.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Liễu cũng đóng vai trò quan trọng đối với động vật hoang dã. Những bông hoa nhỏ xuất hiện vào đầu mùa xuân cung cấp nguồn phấn và mật quý giá cho ong khi nhiều loài cây khác còn chưa nở hoa. Tán lá và cành cây trở thành nơi trú ẩn của chim, côn trùng và nhiều động vật nhỏ.

Trong văn hóa nhân loại, liễu mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Ở Đông Á, cây thường gắn với sự chia ly và nhớ nhung. Tại châu Âu, liễu rủ trở thành hình ảnh quen thuộc trong các khu vườn cổ điển và những bức tranh phong cảnh lãng mạn. Dù xuất hiện bên bờ hồ tĩnh lặng hay trong các nghiên cứu y học hiện đại, cây liễu vẫn luôn là minh chứng cho việc vẻ đẹp và giá trị thực tiễn đôi khi có thể hội tụ trong cùng một loài cây.