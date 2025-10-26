Hà Nội

Xã hội

Xác minh vụ nam DJ bị kẹp cổ, đánh tới tấp ở phố đi bộ Huế

Công an đang vào cuộc xác minh, củng cố hồ sơ vụ một nam DJ bị hành hung gây thương tích tại khu vực phố đi bộ Huế.

Theo Nguyễn Do/ PLO

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, Công an phường Thuận Hóa đang vào cuộc xác minh, củng cố hồ sơ vụ một nam thanh niên bị hành hung gây thương tích tại khu vực phố đi bộ.

Xác minh vụ một nam DJ bị kẹp cổ, đánh tới tấp ở phố đi bộ Huế .
Xác minh vụ một nam DJ bị kẹp cổ, đánh tới tấp ở phố đi bộ Huế .

Theo thông tin ban đầu, tối 24/10, anh NHBK (24 tuổi, làm công việc DJ) đang đi đến nơi làm việc tại phố đi bộ, đường Phạm Ngũ Lão.

Khi đến địa điểm trên, anh K bất ngờ bị một người đàn ông tiến đến kẹp cổ. Ngay sau đó, hai người khác cùng lao vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt nạn nhân.

Dù vụ việc diễn ra giữa khu phố đông người nhưng không có ai can ngăn. Sau khi hành hung anh K, nhóm người này nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng mặt, choáng váng và đau đầu.

Tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Thuận Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Lãnh đạo Công an phường Thuận Hóa cho biết đã xác định được hai người liên quan và hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

plo.vn
