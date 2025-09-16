Xác minh thông tin thực phẩm bẩn tại bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương

Sau khi xuất hiện đơn tố cáo liên quan đến thực phẩm bẩn tại Trường tiểu học Trưng Vương, nhiều phụ huynh đã đến đón con về thay vì cho ăn bán trú.

Ngày 16/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang phối hợp cùng Công an tỉnh và các cơ quan chức năng để làm rõ tố cáo liên quan việc Trường tiểu học Trưng Vương ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho bếp bán trú.

Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

Trưa cùng ngày, nhiều phụ huynh đã có mặt trước cổng Trường tiểu học Trưng Vương để đón con về ăn trưa tại nhà thay vì ở lại bán trú. Diễn biến này xảy ra ngay sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo Hiệu trưởng nhà trường hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm nhiều lần giao hàng không đảm bảo chất lượng.

Mẫu tôm được phản ánh không đạt chất lượng, xuất hiện trong đơn tố cáo liên quan đến bếp bán trú.

Theo nội dung đơn tố cáo đăng tải trên mạng xã hội, các lần cung ứng thực phẩm không đạt chất lượng kéo dài từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2025, bao gồm xương heo bốc mùi, bò viên đông lạnh không nhãn mác, thịt bò thái sẵn có dấu hiệu gian lận bằng cách trộn dầu và thịt heo khi luộc có màu xanh. Tổ bếp nhiều lần phản ánh và đề nghị thay đổi nhà cung cấp, nhưng không được chấp thuận.

Năm học 2025–2026, Trường tiểu học Trưng Vương có khoảng 700 học sinh đăng ký bán trú, ăn trưa tại trường.

Một số phụ huynh chia sẻ quan điểm thận trọng. “Khi thấy thông tin thực phẩm bẩn trên mạng, tôi tạm thời đón con về ăn trưa tại nhà, chờ có kết luận chính thức mới quyết định sau”, chị H.H.N, phụ huynh lớp 2 cho biết.

Trong ngày 16/9, không ít phụ huynh khác cũng có động thái tương tự, cho thấy lo ngại về chất lượng suất ăn học đường vẫn đang hiện hữu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.