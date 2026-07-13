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Xã hội

Trung úy Công an dũng cảm lao xuống hồ Văn Lang cứu 2 người gặp nạn

Đang cùng gia đình vui chơi tại Công viên Văn Lang (Phú Thọ), một trung úy công an đã lao xuống hồ, kịp thời cứu hai người gặp nạn.

Nguyễn Hinh

Ngày 13/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Trung úy Lê Quốc Tiến (SN 1998), học viên lớp B2CLT40, Học viện Cảnh sát nhân dân, đã dũng cảm cứu hai người gặp nạn dưới hồ tại Công viên Văn Lang.

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Trung úy Lê Quốc Tiến.

Sự việc xảy ra khoảng 21h30 tối 12/7, khi đang cùng gia đình vui chơi tại khu vực gần cầu Tiên Dung, hồ Công viên Văn Lang, Trung úy Tiến nghe tiếng người dân hô hoán có người gặp nạn dưới nước.

Ngay sau đó, anh chạy đến hiện trường, phát hiện hai người đang chới với giữa hồ nên lập tức nhảy xuống tiếp cận, đưa một nạn nhân vào gần bờ.

Đối với nạn nhân còn lại, Trung úy Tiến liên tục trấn an, hướng dẫn bình tĩnh di chuyển vào gần bờ để người dân hỗ trợ.

Do khu vực bờ hồ được xây kè cao, các nạn nhân không thể tự trèo lên, Trung úy Tiến đã hô hoán người dân mang các phương tiện hỗ trợ, đưa cả hai nạn nhân lên bờ an toàn.

Sau khi cứu được các nạn nhân, Trung úy Tiến hướng dẫn những người đi cùng nhanh chóng đưa họ đến cơ sở y tế để kiểm tra, cấp cứu. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định.

Được biết, trước khi được cử đi học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung úy Lê Quốc Tiến là cán bộ Công an xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá hành động dũng cảm, kịp thời của Trung úy Lê Quốc Tiến đã góp phần cứu sống hai người gặp nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trung úy công an dũng cảm lao xuống hồ Văn Lang cứu 2 người gặp nạn

#Trung úy Lê Quốc Tiến #Công viên Văn Lang #cứu người đuối nước #Công an Phú Thọ #hồ Văn Lang

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