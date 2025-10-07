Hà Nội

Sống Khỏe

Xác định được nguyên nhân 40 học sinh ở Quảng Trị bị ngộ độc

Viện Pasteur Nha Trang phát hiện chủng Bacillus cereus trong mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm của các học sinh bị ngộ độc tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thuỷ.

Hạo Nhiên

Ngày 7/10, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 4 mẫu thức ăn, 1 mẫu bánh tày dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm Bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.

Hiện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị đã thông báo kết quả cho UBND xã Kim Ngân để làm cơ sở xử lý vụ việc.

base64-1759801359671750813307.jpg
Học sinh bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, sáng 26/9, xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy sau bữa sáng bằng bánh tày, khiến 40 học sinh phải nhập viện.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện thông tin Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế ngăn cản việc đưa các em đi viện, dù các em nằm co quắp, nôn ói. Một clip tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Sau khi điều trị và xuất viện, 75 học sinh bán trú của trường đồng loạt nghỉ học để phản ứng với bà Đỗ Thị Hồng Huế, phụ trách suất ăn bán trú. UBND xã Kim Ngân xác nhận bà Huế có quan hệ họ hàng thân tộc với ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng trường - ông Mỹ là anh con bác ruột của bà Huế.

Đến sáng 2/10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, tính từ ngày 2/10, sau đó các học sinh đã quay lại trường.

#Học sinh #ngộ độc #thực phẩm #Quảng Trị #kết quả #Viện Pasteur Nha Trang

