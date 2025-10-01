Bé gái 14 tuổi ở Đồng Nai nguy kịch do ngộ độc methanol

Bé gái 14 tuổi cùng bạn uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc, sau đó lên cơn co giật kéo dài và được chuyển đi cấp cứu.

Ngày 29/9, bệnh nhân L.N.K.P. (14 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) được gia đình đưa vào Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, mất các phản xạ thần kinh, huyết áp tụt, suy hô hấp và toan chuyển hóa nặng.

Trước đó, em cùng bạn uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc, sau đó lên cơn co giật kéo dài và hôn mê sâu.

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc methanol nặng. Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, cho thở máy, truyền dịch, bù kiềm và dùng thuốc giải độc.

Sau khi hồi sức tích cực, bệnh viện đã nhanh chóng liên hệ và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện tình trạng sức khỏe của em còn rất nặng.

Bệnh nhân bị ngộ độc rượu được điều trị tích cực. Ảnh BV

Theo bác sĩ, methanol là chất cực độc, thường có trong cồn công nghiệp hoặc rượu pha chế không an toàn. Khi vào cơ thể, methanol chuyển hóa thành các chất gây tổn thương thần kinh, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân chỉ nên sử dụng rượu, bia có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không dùng cồn công nghiệp, không uống quá mức. Đặc biệt, trẻ em và người chưa thành niên tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia.

Ngộ độc rượu xảy ra khi một người uống quá nhiều rượu ethanol trong thời gian ngắn hoặc uống rượu kém chất lượng có chứa độc chất methanol (cồn công nghiệp). Ảnh minh hoạ/ Internet

Các bác sĩ cũng lưu ý, khi có các triệu chứng bất thường sau khi uống rượu như nôn ói, đau đầu, chóng mặt, mờ mắt…, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và xử trí kịp thời. Những người đã cùng uống rượu với bệnh nhân ngộ độc methanol, dù chưa xuất hiện triệu chứng, cũng nên đi khám để được theo dõi và điều trị nếu cần thiết.