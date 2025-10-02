Hà Nội

Sống Khỏe

Vụ 40 học sinh bị ngộ độc ở Quảng Trị, tạm đình chỉ nữ Phó Hiệu trưởng

Liên quan đến vụ 40 học sinh bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Tiểu học Kim Thủy đã bị tạm đình chỉ công tác.

Hạo Nhiên

Ngày 2/10, thông tin từ UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) xác nhận, đơn vị đã quyết định tạm đình chỉ 15 ngày công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo UBND xã Kim Ngân, việc tạm đình chỉ xuất phát từ bức xúc của phụ huynh và dư luận liên quan tới cách xử lý của bà Đỗ Thị Hồng Huế trong sự việc 75 học sinh không đến lớp, liên quan đến việc bà Huế phụ trách suất ăn bán trú.

hcsinh-blur-5921-4518.jpg
Hàng chục học sinh ở Quảng Trị nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng.

Sáng cùng ngày (2/10), phụ huynh đã đưa toàn bộ học sinh trở lại trường, ổn định việc học tập.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã thông tin, ngày 26/9, sau bữa sáng bằng bánh tày tại trường, nhiều em xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng tại trường. Trong số 75 học sinh có biểu hiện bất thường, 40 em phải nhập viện, số còn lại theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Vụ việc càng thu hút chú ý khi xuất hiện thông tin nữ Phó Hiệu trưởng ngăn cản việc đưa học sinh đi viện. Một clip tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận thêm bức xúc.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.

