Gãy liên mấu chỏm xương đùi, cơn ác mộng với người cao tuổi

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa xử trí hiệu quả ca gãy liên mấu chuyển xương đùi ở bệnh nhân lớn tuổi mắc nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Sau cú té ngã tại nhà, cụ bà 81 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi khiến bà không thể cử động chân – một chấn thương nặng vốn được xem là “cơn ác mộng” với người cao tuổi. Bà T. cũng đang mắc nhiều bệnh lý nền phức tạp, một thách thức lớn đối với các bác sĩ khi thực hiện phẫu thuật phục hồi chức năng vận động cho bà.



Nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa trong quản lý bệnh nền trước mổ, kinh nghiệm dày dạn của phẫu thuật viên, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, giúp bà T. xoay trở vận động và tìm lại niềm vui cuộc sống sau chuỗi ngày nằm một chỗ.

Chấn thương nhỏ – hệ lụy lớn ở tuổi già

Bà T. (81 tuổi, Hóc Môn) là một bệnh nhân lớn tuổi, sức khỏe suy yếu do mắc các bệnh lý nền như hội chứng thận hư, đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch suốt nhiều năm nay. Trong một lần đi lại bất cẩn, bà bị ngã, dẫn đến đau nhức vùng khớp háng bên phải, không thể cử động chân.

Gia đình đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám. Kết quả chụp X-quang xác định bà T. bị gãy liên mấu chuyển xương đùi – một dạng gãy xương phổ biến nhưng đặc biệt nguy hiểm ở người cao tuổi, dễ gây mất máu, đau kéo dài và rất khó hồi phục nếu không được can thiệp kịp thời.

Đa phần đối với bệnh nhân gãy liên mấu chuyển xương đùi, phẫu thuật là phương pháp tối ưu giúp người bệnh sớm phục hồi vận động, tránh các biến chứng khi nằm lâu tại chỗ. Bác sĩ có thể chỉ định bệnh nhân phẫu thuật đóng đinh nội tủy, hoặc đặt nẹp vít trên xương đùi, hoặc thay khớp háng bán phần.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đối với một người có tổng trạng sức khỏe bình thường, ca mổ diễn ra khá nhẹ nhàng, không có vấn đề gì phải băn khoăn. Nhưng trường hợp bà T. thì lại khác, tình huống trở nên phức tạp hơn khi bệnh nhân vốn có nhiều bệnh lý nền nặng, hậu phẫu tương đối nặng nề, thậm chí tiên lượng tử vong trên bàn mổ. Đây đều là những yếu tố nguy cơ khiến việc phẫu thuật trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa để đảm bảo an toàn.

Gia đình bệnh nhân cũng bày tỏ mong muốn được phẫu thuật để giúp cụ sớm vận động trở lại, tránh nguy cơ do nằm lâu như viêm phổi, loét tỳ đè, viêm đường tiểu hay huyết khối tĩnh mạch sâu – những biến chứng rất dễ xảy ra ở người già sau chấn thương.

Với sự quyết tâm của người nhà, sự thống nhất của ban lãnh đạo bệnh viện, sau nhiều cuộc hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất lên kế hoạch kiểm soát bệnh lý nền cho bà T. ổn định trước khi thực hiện ca phẫu thuật đóng đinh nội tủy đầu trên xương đùi.

Những chỉ số huyết áp, đường huyết, chức năng tim – phổi, vấn đề về tiểu đạm của bệnh nhân đều được điều chỉnh và theo dõi liên tục.

BS. CKI. Phạm Văn Trường – Khoa Chỉnh Hình Vi Phẫu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chia sẻ: “Trong phẫu thuật cho người lớn tuổi, đặc biệt là người có nhiều bệnh nền, việc kiểm soát ổn định các yếu tố bệnh lý nền có vai trò quyết định thành công”.

Phẫu thuật đóng đinh nội tủy, xử trí hiệu quả gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người lớn tuổi

Sau khi đánh giá các nguy cơ và đạt được sự ổn định toàn thân, các bác sĩ khoa Chỉnh hình Vi phẫu tiến hành thực hiện ca phẫu thuật đóng đinh nội tủy đầu trên xương đùi – một kỹ thuật phổ biến trong điều trị gãy liên mấu chuyển. Phương pháp này giúp giữ vững cấu trúc xương, cho phép bệnh nhân xoay trở vận động, có thể ngồi dậy và tập vận động sớm.

BS. CKI. Phạm Văn Trường – Khoa Chỉnh hình Vi phẫu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thành viên ê-kíp ca mổ cho biết: “Chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật đóng đinh nội tủy can thiệp tối thiểu để hạn chế tình trạng mất máu cho bệnh nhân. Với kỹ thuật chuẩn xác, kinh nghiệm dày dạn của đội ngũ bác sĩ khoa Chỉnh hình Vi phẫu, vấn đề gây mê hồi sức được chú trọng đã giúp ca phẫu thuật diễn ra an toàn trong thời gian ngắn. Nhờ theo dõi sát sao các bệnh nền và chăm sóc hậu phẫu đúng cách, sức khỏe của bệnh nhân tiến triển thuận lợi”.

Hình ảnh phim X-quang sau phẫu thuật đóng đinh nối tụy cho bệnh nhân gãy liên mấu chuyển xương đùi - Ảnh BVCC

Sau hai tuần phẫu thuật, bà T. có thể ngồi dậy, xoay trở cử động chân, cụ bà đã có thể ăn uống trở lại. Dù còn yếu, nhưng ánh mắt bà đã ánh lên niềm vui và sự nhẹ nhõm rất nhiều so với thời điểm nhập viện.

Bác sĩ Phạm Văn Trường cho biết thêm, phẫu thuật cho bệnh nhân lớn tuổi luôn là thách thức lớn. Vấn đề ở bệnh nhân lớn tuổi là khả năng phục hồi kém, nhiều bệnh lý nền chồng chéo, thuốc men dễ tương tác và gây biến chứng, mọi biến chứng dù nhỏ đều có thể trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, thành công của mỗi ca mổ không chỉ là kết quả của kỹ thuật cao, mà còn là sự phối hợp hoàn hảo giữa nhiều chuyên khoa, sự tâm huyết của cả ê-kíp và tay nghề của phẫu thuật viên.

Từ xưa đến nay, ở bệnh nhân lớn tuổi và có các bệnh lý nền phức tạp, nhiều gia đình rất lo ngại việc phẫu thuật. Nhưng không vì thế mà chúng ta trì hoãn điều trị, trì hoãn phẫu thuật ở bệnh nhân cao tuổi bị gãy xương đùi có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm do nằm bất động kéo dài như: viêm loét tỳ đè, nhiễm trùng đường tiểu, viêm phổi…

Người lớn tuổi dù có nhiều bệnh lý nền vẫn có thể được phẫu thuật an toàn, miễn là có sự đánh giá toàn diện và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Thực tế đã chứng minh, tại bệnh viện thời gian qua đã thực hiện thành công hàng loạt ca phẫu thuật xương cho bệnh nhân lớn tuổi mắc các bệnh lý nền, thậm chí có bệnh nhân 103 tuổi vượt qua ca mổ thành công và giải phóng bản thân khỏi chiếc giường, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

Phát hiện sớm tránh biến chứng đe dọa sức khỏe

Gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người lớn tuổi là tình trạng xương ở vùng nối giữa đầu trên xương đùi và thân xương bị gãy, thường xảy ra do té ngã, loãng xương gây đau đớn, khó vận động. Gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi là chấn thương nghiêm trọng, dễ gây biến chứng.

Những triệu chứng phổ biến khi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi là:

Đau dữ dội vùng hông.

Không thể đứng lên hoặc di chuyển sau khi ngã.

Vùng hông bị sưng tấy và bầm tím.

Cứng và đau ở chân bị thương.

Không thể thực hiện động tác co chân hoặc quay sang bên bị thương.

Do đặc điểm giải phẫu học cũng như cơ chế chấn thương, gãy liên mấu chuyển xương đùi là loại gãy xương khó, với tỷ lệ biến chứng cao. Việc chậm trễ trong chẩn đoán, xử trí gãy liên mấu chuyển xương đùi có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người bệnh như: tình trạng chảy máu liên tục, mất máu hoặc sốc chấn thương do đau nhức, thậm chí bệnh nhân phải đối mặt với các biến chứng khi nằm lâu tại chỗ như: viêm phổi, viêm đường tiết niệu, viêm loét tỳ đè…

Với tình trạng gãy liên mấu chuyển xương đùi, người bệnh có thể được điều trị bảo tồn (đeo nẹp cố định, xuyên đinh qua da, kéo nắn bột) hoặc can thiệp phẫu thuật (đóng đinh nội tủy, kết hợp xương bằng nẹp vít, thay khớp háng bán phần). Phương pháp điều trị sẽ được bác sĩ chỉ định dựa vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương.