Sức khỏe bình thường, thai phụ 19 tuổi bất ngờ tiền sản giật nguy kịch

Ở tuổi 19 và đang mang thai con đầu lòng với sức khỏe hoàn toàn bình thường, một sản phụ bất ngờ rơi vào tình trạng tiền sản giật – sản giật khi thai được 37 tuần. Các bác sĩ khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã kịp thời cứu sống cả hai mẹ con, đưa bé trai chào đời an toàn.

Chỉ một cơn đau đầu không rõ nguyên nhân, sản phụ nhập viện cấp cứu vì sản giật

Sản phụ D. T. T. D (19 tuổi, Tây Ninh) mang thai 37 tuần, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức do cơn sản giật bất ngờ. Cách nhập viện 2 ngày, sản phụ có cảm giác đau đầu nhưng nghĩ đó là cơn đau đầu thông thường nên chị không đi thăm khám.

Thời điểm trước khi nhập viện, chị D. đột ngột co giật và mất ý thức khoảng 2 – 3 phút, gia đình vội vàng đưa chị đến một cơ sở y tế gần đó sơ cấp cứu ban đầu sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Theo chia sẻ của sản phụ và gia đình, chị D. đang mang thai con đầu lòng. Trước đó, chị tuân thủ lịch khám thai định kỳ và thai kỳ của chị được theo dõi hoàn toàn bình thường ở một phòng khám gần nhà, không ghi nhận dấu hiệu bất thường về huyết áp hay sức khỏe tổng quát.

Tiếp nhận người bệnh tại khoa Cấp Cứu, các bác sĩ thăm khám, ghi nhận sản phụ lừ đừ, mệt sau cơn co giật, còn đau đầu nhiều, các chỉ số sinh hiệu đều bất thường với mạch nhanh 120 lần/ phút, huyết áp 170/110 mmHg, tim thai nghe rõ 155 lần/ phút.

Kết quả đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng sẵn có ban đầu cho thấy, sản phụ nhiều khả năng bị tiền sản giật – một bệnh lý nguy hiểm của thai kỳ có thể dẫn đến co giật, suy gan – thận, nhau bong non và đe dọa tính mạng mẹ lẫn thai nhi nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời.

Hình ảnh bánh nhau bong non - Ảnh BVCC

Sản phụ được xử trí ngừa co giật, hạ áp theo phác đồ xử trí tiền sản giật có dấu hiệu nặng và theo dõi sát sinh hiệu, tình trạng thai nhi trong lúc chờ kết quả cận lâm sàng cần thiết khác.

Các bác sĩ khoa Sản đã nhanh chóng hội chẩn và đưa ra quyết định mổ lấy thai để ổn định tình trạng bệnh của mẹ và đảm bảo an toàn cho thai nhi trong bụng. Với sự phối hợp giữa khoa Sản và khoa Gây mê Hồi sức, ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, một bé trai nặng 2,7 kg chào đời khỏe mạnh. Sau mổ, sản phụ được theo dõi chăm sóc tại khoa Sản, tiếp tục điều trị và theo dõi sát các dấu hiệu biến chứng của bệnh.

Bác sĩ Phạm Ngọc Sơn – Khoa Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, người trực tiếp thực hiện ca mổ, chia sẻ: “Trường hợp của sản phụ này cho thấy, tiền sản giật có thể xuất hiện ở bất kỳ tuổi thai nào, ngay cả ở những thai phụ có sức khỏe hoàn toàn bình thường trước đó. May mắn là sản phụ được đưa tới bệnh viện kịp thời, nên chúng tôi có thể can thiệp nhanh chóng và an toàn.

Qua đây, cũng là lời nhắc nhở quan trọng rằng thai phụ, dù trẻ tuổi hay không có bệnh nền vẫn cần khám thai định kỳ và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để phòng ngừa biến chứng của các bệnh lý trong thai kỳ”.

Em bé chào đời an toàn - Ảnh BVCC

Theo dõi thai kỳ sát sao để phòng biến chứng

Bác sĩ Phạm Ngọc Sơn cho biết, tiền sản giật là một trong bốn nhóm liên quan đến bệnh lý tăng huyết áp xuất hiện trong khi mang thai. Bệnh có thể gây ra các biến chứng cho người mẹ như suy gan, suy thận, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, phù phổi, nhau bong non...

Sản giật là một biến chứng nặng của bệnh lý này. Cơn co giật có thể xuất hiện trước sinh, trong khi chuyển dạ hoặc sau sanh 48-72 giờ. Điều đáng lo ngại là nhiều thai phụ khi bắt đầu có biến chứng lại không có triệu chứng rõ ràng, hoặc chỉ biểu hiện mơ hồ như: phù chân, đau đầu kéo dài, hoa mắt, nhìn mờ, buồn nôn…

Theo các bác sĩ, tiền sản giật có thể xảy ra ở bất kỳ thai phụ nào, nhưng nguy cơ tăng cao ở các nhóm phụ nữ:

Mang thai khi lớn tuổi (>35 tuổi)

Mang thai lần đầu

Có tiền sử tăng huyết áp, tiền sản giật khi mang thai

Béo phì

Mang đa thai

Đái tháo đường thai kỳ hoặc trước khi mang thai

Bệnh lý huyết khối

Lupus ban đỏ hệ thống

Bệnh lý thận

Hỗ trợ sinh sản

Hội chứng kháng phospholipid

Tiền sản giật nếu phát hiện sớm sẽ được kiểm soát tốt, hạn chế biến chứng cho mẹ và thai nhi. Ngược lại, phát hiện muộn có thể gây nguy hiểm, đặc biệt ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Thăm khám lại cho sản phụ tiền sản giật - Ảnh BVCC